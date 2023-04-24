الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

غدًا.. خامس دورات الكاتدرائية للكهنة تحت شعار "التحديات الأسرية المعاصرة"

الكنيسة
الكنيسة

أعلن معهد الرعاية والتربية الكنسية بالكاتدرائية، برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ووكالة الأنبا موسى أسقف عام الشباب عن إطلاق دورة تدريبية خامسة للكهنة، تحت شعار الكاهن والتحديات الأسرية المعاصرة.

وتبدأ الدورة غدًا الثلاثاء الموافق 25 من أبريل الجاري وتستمر حتى يوم 30 من شهر مايو المقبل، ويحاضر بها الأنبا موسى أسقف عام الشباب، والأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا، والقمص بطرس بطرس جيد، والقمص بولس حليم، والقمص موسى إبراهيم متحدث الكنيسة الرسمي، والقمص حبيب جرجس، والقمص بولس جورج، والقمص مكاريوس موريس.

وتتناول الدورة عدة موضوعات مثل الكاهن والتحديات الأسرية المعاصرة، والوصايا العشر، وخدمة الإرشاد الروحي في التعامل مع المشكلات الأسرية، والأسرة والميديا، والكاهن والأسر الجريحة، وأسرة الكاهن، والكاهن فيما بين الإرشاد الروحي والوعظ، وتعديل السلوك، والتعامل مع المشكلات الأسرية.

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