الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأرصاد توضح أماكن سقوط الأمطار.. وهذا موعد استقرار الطقس

طقس
طقس

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تكاثر للسحب المتوسطة والخفيفة على وسط سيناء وجبال البحر الأحمر، وفي الوقت نفسه هناك استمرار فرص لسقوط الأمطار تتفاوت شدتها، محذرة من أنها ستكون رعدية أحيانا، بسبب تعرض مصر لمنخفض جوي عمل على تكون السحب الممطرة في منطقة سيناء.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن السماء خالية من السحب العالية التي تكونت أمس على معظم الأنحاء، وفي الوقت ذاته يسود طقس غائم جزئيا على محافظات شمال وجنوب الصعيد ووسط وجنوب سيناء، موضحة وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على جميع مدن الجمهورية، تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على المناطق المفتوحة، مؤكدة أن فترة الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة حتى نهاية يوم غد الثلاثاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غد الثلاثاء سيكون في حالة الاستقرار خلال فترات النهار، وتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل غدا 29 درجة مئوية خلال فترة النهار، مؤكدة أن الأجواء غدا ستكون مائلة للحرارة ربيعية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، حارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار.

جدير بالذكر أن درجات الحرارة اليوم كانت كالتالي: 

- القاهرة 29 - 17.

- العاصمة الإدارية 29 - 16.

- أكتوبر 30 - 17.

- بنها 29 - 16.

- دمنهور 28 - 16.

- وادي النطرون 29 - 16.

- كفر الشيخ 27 - 16.

- المنصورة 28 - 17.

- الزقازيق 29 - 17.

- شبين الكوم 29 - 17.

- طنطا 28 - 17.

- دمياط 23 - 16.

- بورسعيد 22 - 16.

- الإسماعيلية 29 - 16.

- السويس 29 - 17.

- العريش 23 - 12.

- رفح 22 - 13.

- رأس سدر 29 - 15.

- نخل 27 - 11.

- كاترين 24 - 08.

- الطور 26 - 20.

- طابا 27 - 20.

- شرم الشيخ 30 - 19.

- الإسكندرية 25 - 16.

- العلمين الجديدة 25 - 15.

- مطروح 23 - 13.

- السلوم 23 - 14.

- سيوة 30 - 15.

- رأس غارب 31 - 20.

- الغردقة 30 - 20.

- سفاجا 30 - 20.

- مرسى علم 31 - 21.

- شلاتين 30 - 21.

- حلايب 30 - 22.

- أبو رماد 29 - 21.

- رأس حدربة 29 - 20.

- الفيوم 29 - 16.

- بني سويف 30 - 15.

- المنيا 32 - 15.

- أسيوط 33 - 16.

- سوهاج 34 - 18.

- قنا 38 - 19.

- الأقصر 37 - 21.

- أسوان 38 - 21.

- الوادي الجديد 38 - 19.

- أبوسمبل 38 - 21.

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