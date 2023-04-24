"يعمل بمهنة مرموقة".. ضبط شخص أخفى 6 سبائك ذهبية في ملابسه الداخلية

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب مصري يعمل بمهنة مرموقة تهريب كمية من السبائك الذهبية أسفل ملابسه الداخلية، كما تم ضبط راكب مصري آخر بحوزته شرائط لعقار الترامادول المخدر.

المحاولة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من كيجالي استوقف محمد رمضان مكاوي مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عابدين عبد الرحيم مأمور الجمرك وفرج حمدي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، وقام هاني أبو طالب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ بتكليف هيثم محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود ٦٥ شريط لعقار الترامادول المدرج بجداول المخدرات بإجمالي ٦٤٥ قرصا.

أما المحاولة الثانية فكانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من الكويت، حيث استوقف محمد قنديل مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد حميدة مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معتمة داخل حقائب الراكب، قام إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف الدكتور مؤمن حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا والذي تلاحظ له وجود فواتير شراء من محلات الذهب، وقام الدكتور صابر عبد الحميد مدير الجمرك بتكليف الدكتور مؤمن حسن بتفتيش الراكب ذاتيا مما أسفر عن ضبط كمية من السبائك الذهبية أخفاهم الراكب داخل جيب سحري أسفل ملابسه الداخلية السفلية، قامت لجنة مشكلة من محمد نبيل طلب ومحمد فتح الله ومؤمن حسن مآمير الجمرك في حضور محمد سيد خليل وإسلام ربيعي من إدارة الأمن الجمركي وذلك لجرد ووزن وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها 6 سبائك ذهبية وزنها كيلو وخمسين جرام.

وأمر فتحي فوزي شوكت مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الأول، كما أمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٩٧ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب الأول للنيابة المختصة.