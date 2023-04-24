ما هى الأطعمة والمشروبات غير الصحية التي يجب أن تتخلى عنها؟

النظام الغذائي هو جزء أساسي من الصحة الجيدة إذا كنت تأكل أطعمة غير صحية باستمرار فمع مرور الوقت من المحتمل أن يدفع جسمك الثمن.

في الواقع السبب الجذري لعدد من الأمراض هو سوء التغذية، ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة والسكري من النوع 2 وما لا يقل عن 13 نوعًا مختلفًا من السرطان .

النظام الغذائي المغذي أمر حيوي لصحة الجسم والعقل، لذلك وفقا لموقع ذا صن يمكنك أن تعرف الأطعمة التي يجب أن نتخلى عنها من أجل الحفاظ على صحة جيدة؟

المشروبات الغازية مثل الكولا

السكر السائل ليس جيدًا لصحتك، علبة واحدة من الكولا تحتوي على سبع ملاعق صغيرة من السكر، فالسعرات الحرارية الموجودة في هذا المشروب وغيره من المشروبات المحلاة فارغة؛ لأنها لا تحتوي على مواد غذائية أخرى ويمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن وضعف صحة الأسنان.

احتفظ بالمشروبات الغازية للمناسبات الخاصة وإذا كان عليك اختيار المشروبات الغازية فانتقل إلى الإصدارات التي تحتوي على نسبة سكر أقل وسعرات حرارية أقل.

دجاج مقلي

وجبة الدجاج المقلي الشهيرة قد تمنحك المتعة لكنها بالتأكيد لن تفيد صحتك، الدجاج المقلي مليء بالدهون المشبعة التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما أنه يحتوي على أكوام من الملح التي يمكن أن تزيد من ضغط الدم عند تناولها بكميات زائدة، حيث بحتوي اثنان فقط من أفخاذ الدجاج المقلي على قرابة 500 سعر حراري، و2.5 جرام من الملح وكميات عالية من الدهون المشبعة.

عصير الفاكهة مع السكريات المضافة

على الرغم من أن كوبًا من عصير الفاكهة هو مصدر جيد لفيتامين C وحمض الفوليك وكلاهما ضروري للصحة الجيدة إلا أن بعض عصائر الفاكهة تحتوي بالفعل على سكر إضافي بالإضافة إلى السكريات الطبيعية التي يوفرها بالفعل فاكهة، يجب الحذر منها.

اللحوم المصنعة مثل البرجر

لا يوجد شيء صحي في اختيار مثل تلك الوجبة فاللحوم المصنعة والخبز الأبيض والصلصة المالحة والجبن المطبوخ ليس جيدًا، إنه يحتوي على نسبة عالية من الملح والدهون المشبعة.

حاول صنع البرجر الخاص بك بدلاً من ذلك هذا يتطلب مكونات أقل بكثير بالإضافة إلى أنه يمكنك تجربة النكهات والتوابل الخاصة بك.