إقبال المواطنين على متحف آثار الإسماعيلية (صور)

شهد متحف آثار الإسماعيلية اليوم الإثنين، إقبال عدد من المواطنين لمشاهدة الآثار النادرة التي يحتويها المتحف.

وحرصت الأسر المتوافدة على المتحف على التقاط صور تذكارية مع المقتنيات الأثرية في المتحف.

فيما شهد متحف آثار الإسماعيلية، إقبال المواطنين ووفد أجنبية خلال أجازة عيد الفطر المبارك للاستمتاع بالآثار التاريخية المختلفة المتواجدة في المعرض.

ويحتوي متحف آثار الإسماعيلية على العديد من القوالب التي كانت تستخدم لتزيين الكعك و من أمثلة ذلك ختم من الفخار من العصر الطولوني عليه زخرفة عبارة عن طائر ناشر جناحيه داخل دائرة ويحيط به دائرة تضم زخارف عبارة عن مثلثات في وضع متناوب و به ثقبين نافذين.

ويحتوي متحف آثار الإسماعيلية على نحو 6000 قطعة أثرية يعرض منها نحو 2000 قطعة تغطي مختلف المراحل التاريخية ‏للحضارة المصرية.

جاءت فكرة تأسيس وإنشاء متحف آثار الإسماعيلية خلال أواخر القرن الـ18 وبداية القرن الـ19، وبالتزامن ‏مع مشروع حفر قناة السويس (1859- 1869م)، وذلك عندما قام الأثري الفرنسي "جان كليدا" بأعمال حفائر ‏وتنقيب في المواقع الأثرية الموجودة حول إقليم قناة السويس وشمال سيناء‎.‎‏