الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في شقة ببورسعيد

ارشيفيه
ارشيفيه

تمكنت الحماية المدنية، اليوم الإثنين، من إنقاذ سيدة قعيدة والسيطرة على حريق هائل اشتعل داخل وحدة سكنية بمساكن برسيل نطاق حي الضواحي ببورسعيد.

وكان قد ورد بلاغ للعميد شريف العربي، مدير إدارة الحماية المدنية من النجده يتصاعد ألسنة اللهب من وحده سكنيه بالدور الأخير بمساكن برسيل نطاق حي الضواحي، وعلى الفور وجه بخروج ثلاث سيارات إطفاء بقياده العقيد هاني المهدي، حيث تمكن من إخراج وإنقاذ مسنة لا تستطيع السير بعد أن حاصرتها النيران والأدخنة، كما تمت السيطرة على الحريق.

وعقب السيطرة على الحريق، نفذت قوات الحماية المدنية أعمال التبريد؛ لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى، وكذلك ضمان عدم تصاعد الأدخنة التي قد تؤثر على صحة وسلامة المواطنين.

إدارة الحماية المدني أعمال التبريد اشتعال النيران إطفاء البحث الجنائي

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