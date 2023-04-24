الإثنين 24 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إجلاء المواطنين من السودان".. حزب الجيل: مصر محل احترام وتقدير من الجميع

حزب الجيل
حزب الجيل

علق ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، على الإجلاء البري لـ ٤٣٦ مواطناً من السودان وعودتهم إلى مصر، واستمرار السفارة المصرية فى الخرطوم والقنصليات في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا في التنسيق مع المواطنين المصريين فى السودان لتأمين عملية إجلائهم تباعاً، مؤكدا: “مصر محل احترام وتقدير من الجميع".

مصر لديها خطط لحل الأزمات بنجاح

وقال الشهابي، خلال مداخله هاتفية على القناة مصر الأولى الفضائية المصرية، اليوم الإثنين، إن مصر أكدت من خلال رعايتها لمواطنيها المصريين في الخارج أنها دولة كبيرة، ولديها خطط لتلك واستطاعت إدارة أزمتها بنجاح حتى الآن.

خلية إدارة الأزمة

وتابع أن تلك العملية ليست الأولى من نوعها علي سبيل المثال في وقت قريب تم إجلاء ناجح في الصين وأوكرانيا وأفغانستان خلال أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”، وكان هذا النجاح مضرب الأمثال، مشيرا إلى أن هناك خلية تقوم على إدارة الأزمة والتي تعاملت بنجاح بها بالتنسيق مع الدولة السودانية.

دقة التنفيذ لاستعادة جنودها المصريين

ونوه أن مصر لم تنجح فقط في إجلاء ٤٣٦ مواطنا مصريا عن طريق البر أمس، ولكنها نجحت أيضا من خلال خطة محكمة باحترافية عالية ودقة في التنفيذ لاستعادة جنودها المصريين والذين كانوا في مهمة تدريبية في السودان أثناء الأحداث الأخيرة رغم المخاطر العديدة.

وتابع أن عملية إجلاء المواطنين المصريين استكمالا لما تم من قبل بخصوص عودة 204 بطل من أبطالنا الذين كانوا في مهمة تدريبية في السودان وهذا النجاح أكد أن مصر دولة كبيرة وأنها الجارة الكبرى لدولة السودان.

 

توجيهات من الرئيس السيسي إعادة المصريين من السودان السودان حزب الجيل إدارة الأزمة مصر لديها خطط لحل الأزمات بنجاح مصر الخرطوم المواطنين المصريين في السودان المواطنين المصريين رئيس حزب الجيل

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. كواليس مقتل عجوز التجمع الخامس

بينهم طفل.. إصابة 3 خلال مشاجرة في أبو حماد بالشرقية

ضبط 19 ألف لتر مواد بترولية و161 محضرًا خلال يوم واحد بالمنوفية

الهلال الأحمر يقيم مركز إغاثة عبر معبر "أرقين".. و7 خدمات للعائدين من السودان

ضبط 1.5 كليو حشيش بحوزة شخصين في القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

محمد العسيري

رمضان وعدوية وبينهما جعفر العمدة

وائل لطفي

موسم مميز

محمود خليل

«الحجاج».. و«سعيد»

د. منى حلمى

خمس مشاهد تجعلنى أرفض الديمقراطية

علي سعدة

ماض نتمنى عودته

ماجد حبته

شهداء الجوع فى اليمن

د.أحمد الخميسى

مرحبًا بالكسل الجميل

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا

إعلام عبرى: وزير الخارجية الأردنى يرفض تلقى مكالمة هاتفية من نظيره الإسرائيلى

نتنياهو يعقد مناقشة خاصة حول إخلاء بؤرة استيطانية فى الخان الأحمر