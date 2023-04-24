"إجلاء المواطنين من السودان".. حزب الجيل: مصر محل احترام وتقدير من الجميع

علق ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، على الإجلاء البري لـ ٤٣٦ مواطناً من السودان وعودتهم إلى مصر، واستمرار السفارة المصرية فى الخرطوم والقنصليات في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا في التنسيق مع المواطنين المصريين فى السودان لتأمين عملية إجلائهم تباعاً، مؤكدا: “مصر محل احترام وتقدير من الجميع".

مصر لديها خطط لحل الأزمات بنجاح

وقال الشهابي، خلال مداخله هاتفية على القناة مصر الأولى الفضائية المصرية، اليوم الإثنين، إن مصر أكدت من خلال رعايتها لمواطنيها المصريين في الخارج أنها دولة كبيرة، ولديها خطط لتلك واستطاعت إدارة أزمتها بنجاح حتى الآن.

خلية إدارة الأزمة

وتابع أن تلك العملية ليست الأولى من نوعها علي سبيل المثال في وقت قريب تم إجلاء ناجح في الصين وأوكرانيا وأفغانستان خلال أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”، وكان هذا النجاح مضرب الأمثال، مشيرا إلى أن هناك خلية تقوم على إدارة الأزمة والتي تعاملت بنجاح بها بالتنسيق مع الدولة السودانية.

دقة التنفيذ لاستعادة جنودها المصريين

ونوه أن مصر لم تنجح فقط في إجلاء ٤٣٦ مواطنا مصريا عن طريق البر أمس، ولكنها نجحت أيضا من خلال خطة محكمة باحترافية عالية ودقة في التنفيذ لاستعادة جنودها المصريين والذين كانوا في مهمة تدريبية في السودان أثناء الأحداث الأخيرة رغم المخاطر العديدة.

وتابع أن عملية إجلاء المواطنين المصريين استكمالا لما تم من قبل بخصوص عودة 204 بطل من أبطالنا الذين كانوا في مهمة تدريبية في السودان وهذا النجاح أكد أن مصر دولة كبيرة وأنها الجارة الكبرى لدولة السودان.