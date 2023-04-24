برلمانية: رفع الموازنة لبرامج الحماية الاجتماعية للتخفيف عن ملايين المصريين

بعد توجيهات الرئيس برفعها بنحو 48%

أكدت النائبة ولاء التمامى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية قرار الرئيس برفع موازنة الحماية الاجتماعية بنحو 48%، مشيرة إلى أنه قرار يؤكد رؤية القيادة السياسية للواقع وحرصها على توفير حياة كريمة للمواطنين للتغلب على الظروف الراهنة.

ولفتت النائبة ولاء التمامى فى تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن الفترة الأخيرة وخاصة فى أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية شهدنا ضغوطًا اقتصادية عالمية وتحديات جسام، أثرت بشكل مباشر على اقتصاديات معظم دول العالم، لذلك تأتى توجيهات القيادة السياسية، برفع دعم موازنة الحماية الاجتماعية، لترفع الأعباء عن كاهل المواطن فى ظل صعوبة الصراع الدولى والتحديات الاقتصادية.

وأضافت التمامى أن مصر تنفذ برنامجًا واسعًا ومتعددًا للحماية الاجتماعية، يتمثل في برامج حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة وزيادة المعاشات وغيرها من برامج الدعم الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تضع على رأس ثوابتها المواطن البسيط، من خلال برامج الحماية الاجتماعية التى تكفل مد شبكات الأمن الاجتماعى للمواطنين الأكثر احتياجًا والارتقاء بالمستوى المعيشى والصحى.

وشددت عضو مجلس النواب، على أن التوجيهات الرئاسية برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه الى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 48.8 بالمائة للتخفيف على المواطنين والبسطاء فى مواجهة موجة التضخم العالمى والتوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية، قرار صائب تماما ويهدف للتخفيف على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وهذا التوجه هو إحدى أهم ركائز الجمهورية الجديدة.

واختتمت التمامى بأن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية من جانب الرئيس يؤكد اهتمامه بالبسطاء وملايين المصريين، والتخفيف عنهم بمختلف السبل.