الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى عن جهود عودة المصريين من السودان: مصر تدير ملفاتها بحكمة ورشد

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي

قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن عودة المصريين من السودان تعد خطوة من الخطوات المحسوبة للدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في عودة أبناء الوطن بإجراءات حكيمة ورشيدة، وتؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بالحكمة والمنطق. 

وأكد "الجبلاوي" في تصريحات، اليوم الإثنين، أن مواصلة الجهود المصرية في عودة المصريين من السودان دليل على قوة الدولة المصرية وقدرتها في حماية مواطنيها، مشيرا إلى أن عودة المصريين من السودان خلال الاحتفال بالعيد أمر جيد للغاية وكان من غير المعقول الاحتفال بالعيد دون عودة أبنائنا.

وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي حريص على حماية أرواح المصريين داخل مصر وخارجها، موضحا أن عودة المصريين من السودان في ظل تلك الأجواء تؤكد الجهود الدبلوماسية  المبذولة والملموسة.

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