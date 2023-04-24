الإثنين 24 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فرنسا: عملياتنا أسفرت عن إجلاء 388 شخصًا من السودان حتى الآن

فرنسا
فرنسا

قالت الحكومة الفرنسية إنها تواصل إجلاء الأفراد من السودان، وإن عملية إجلاء أخرى تجري صباح اليوم الإثنين، موضحة أن عملياتها أسفرت حتى الآن عن إجلاء 388 شخصًا.

وفي وقت سابق، أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي عن إجلاء نحو مئة شخص من السودان على أن يتبعهم مئة آخرون، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال المسئول للصحفيين، شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه من المتوقع أن تغادر رحلة ثانية تضم 100 شخص آخرين متوجهة أيضًا إلى جيبوتي، مضيفًا أن من تم إجلاؤهم اضطروا لعبور خط المواجهة للقتال حول العاصمة الخرطوم لركوب الطائرات.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الأحد، عن بدء "عملية إجلاء سريع" لفرنسيين وبعثتها الدبلوماسية تشمل مواطنين أوروبيين وآخرين من "دول شريكة وحليفة"، من دون تفاصيل إضافية.

- ألمانيا تبدأ إجلاء رعاياها

فيما أعلنت ألمانيا، في الوقت نفسه، عن بدء عملية إجلاء رعاياها من السودان، حالها كحال دول أجنبية عدة مع تواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق ما أفادت به وزارتا الخارجية والدفاع.

وأوضحت الوزارتان على "تويتر": "هدفنا هو نقل أكبر عدد ممكن من الرعايا (الألمان) من الخرطوم في ظل هذا الوضع الخطر في السودان، ضمن إمكاناتنا، سننقل أيضًا رعايا من الاتحاد الأوروبي ومن دول أخرى معنا".

فيما كشف رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عبر "تويتر"، عن أن قوات بلاده العسكرية أنهت "عملية إجلاء سريعة ومعقدة للدبلوماسيين البريطانيين وعائلاتهم من السودان وسط تصعيد كبير لأعمال العنف وتهديدات لموظفي السفارة".

الحكومة الفرنسية السودان جيبوتي الخرطوم العاصمة الخرطوم

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. كواليس مقتل عجوز التجمع الخامس

فرنسا: عملياتنا أسفرت عن إجلاء 388 شخصًا من السودان حتى الآن

السويد تعلن إجلاء موظفى سفارتها من السودان إلى جيبوتى

5 مصابين من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ببنى سويف

توجيهات الرئيس السيسى بزيادة الدعم تتصدر عناوين الصحف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

محمد العسيري

رمضان وعدوية وبينهما جعفر العمدة

وائل لطفي

موسم مميز

محمود خليل

«الحجاج».. و«سعيد»

د. منى حلمى

خمس مشاهد تجعلنى أرفض الديمقراطية

علي سعدة

ماض نتمنى عودته

ماجد حبته

شهداء الجوع فى اليمن

د.أحمد الخميسى

مرحبًا بالكسل الجميل

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا

نتنياهو يعقد مناقشة خاصة حول إخلاء بؤرة استيطانية فى الخان الأحمر

لليوم الثاني.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق مدينة أريحا