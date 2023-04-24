فرنسا: عملياتنا أسفرت عن إجلاء 388 شخصًا من السودان حتى الآن

قالت الحكومة الفرنسية إنها تواصل إجلاء الأفراد من السودان، وإن عملية إجلاء أخرى تجري صباح اليوم الإثنين، موضحة أن عملياتها أسفرت حتى الآن عن إجلاء 388 شخصًا.

وفي وقت سابق، أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي عن إجلاء نحو مئة شخص من السودان على أن يتبعهم مئة آخرون، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال المسئول للصحفيين، شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه من المتوقع أن تغادر رحلة ثانية تضم 100 شخص آخرين متوجهة أيضًا إلى جيبوتي، مضيفًا أن من تم إجلاؤهم اضطروا لعبور خط المواجهة للقتال حول العاصمة الخرطوم لركوب الطائرات.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الأحد، عن بدء "عملية إجلاء سريع" لفرنسيين وبعثتها الدبلوماسية تشمل مواطنين أوروبيين وآخرين من "دول شريكة وحليفة"، من دون تفاصيل إضافية.

- ألمانيا تبدأ إجلاء رعاياها

فيما أعلنت ألمانيا، في الوقت نفسه، عن بدء عملية إجلاء رعاياها من السودان، حالها كحال دول أجنبية عدة مع تواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق ما أفادت به وزارتا الخارجية والدفاع.

وأوضحت الوزارتان على "تويتر": "هدفنا هو نقل أكبر عدد ممكن من الرعايا (الألمان) من الخرطوم في ظل هذا الوضع الخطر في السودان، ضمن إمكاناتنا، سننقل أيضًا رعايا من الاتحاد الأوروبي ومن دول أخرى معنا".

فيما كشف رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عبر "تويتر"، عن أن قوات بلاده العسكرية أنهت "عملية إجلاء سريعة ومعقدة للدبلوماسيين البريطانيين وعائلاتهم من السودان وسط تصعيد كبير لأعمال العنف وتهديدات لموظفي السفارة".