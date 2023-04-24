الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم الإثنين 24 أبريل 2023 لجميع مواليد الأبراج الهوائية

الأبراج الهوائية
الأبراج الهوائية

يقدم موقع "الدستور" حظك اليوم الإثنين لمواليد الأبراج الهوائية على النحو التالي:

برج الجوزاء 
من المرجح أن يتم الحصول على القرض بأفضل الأسعار، وأن تسير الأمور بشكل إيجابي على الجبهة المهنية.

ستحتاج إلى كل اللباقة والدبلوماسية تحت تصرفك للتعامل مع أحد أفراد الأسرة، حافظ على صحتك في مقدمة أولوياتك حتى تظل لائقًا.

قد يُطلب من أولئك الذين يشغلون مناصب مهمة القيام بجولة خارجية، أولئك الذين يفكرون في التجديد قد يضطرون إلى ترك المشروع على الرف لبعض الوقت.

برج الميزان 
احترس من التجاوزات لتحافظ على صحتك، كن متيقظًا أثناء إجراء المعاملات المالية حيث أن الخسارة متوقعة.

 قد تجد الآباء غير مبالين باحتياجاتك ، لكن هذا قد لا يكون صحيحًا تمامًا، وقت ترفيهي أمام أولئك الذين يقومون بجولة.

قد يساعدك الحصول على مساعدة شخص ما على الصعيد الأكاديمي في اللحاق بالآخرين، من المرجح أن يرفع حدث قادم من معنوياتك.

برج الدلو 
سوف تحتاج إلى كبح ميلك إلى الانغماس في الإفراط في تناول الطعام للبقاء بصحة جيدة، يمكن لأفراد الأسرة أن يضايقوك بسبب شيء لا يعجبك، اجعل خيارات السفر مفتوحة.

صفات مواليد الأبراج الهوائية

يتميز أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب، ويعتبرون من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يتميزون بالمرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب.

و يميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص محبون للتواصل ويجيدون التفاهم بشكل جيد.

مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة لهم من الصفات المشتركة بينهم، وهي أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، وتكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق وعقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدل، معرفة الأشياء الجديدة، خوض المغامرات، فضوليون، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.

ينجحون في الأعمال الذهنية ويبرعون في الميدان الوظيفي، ويتصف أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية الشديدة والمزاج المتقلب، ويرجع ذلك إلى طبيعتهم الهوائية، كما أنهم أشخاص يتسمون بالمرح، ودائمًا ما يبحثون عن السعادة والحب.

ويميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات، فهم أشخاص اجتماعيون يجيدون التواصل والتفاهم بشكل جيد مع الآخرين.

حظك اليوم برج الجوزاء برج الدلو برج الميزان أبراج هوائية

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