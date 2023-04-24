الإثنين 24 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الفرنسى يحذر من وصول مارين لوبان إلى الحكم فى انتخابات 2027

مارين لوبان
مارين لوبان

حذر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، من وصول زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إلى الحكم فى الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة عام 2027.

وفى حوار مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، حذر ماكرون، الذى لا يتيح له الدستور الترشح لولاية ثالثة متتالية، من أن "مارين لوبان ستصل إلى قصر الإليزيه فى حال لم نكن قادرين على مواجهة التحديات فى البلاد، وإذا استمرينا فى إنكار الواقع".

وتراجعت شعبية الرئيس الفرنسى خلال الفترة الماضية على خلفية إصدار القانون المثير للجدل لإصلاح نظام التقاعد، والذى ينص فى الأساس على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

وتأتى تصريحات ماكرون بعد استطلاع للرأى أظهر أن أكثر من 70% من الفرنسيين غير راضين عن أدائه، فى تراجع كبير فى شعبيته، وتقترب هذه النسبة من أدنى مستوى لشعبية ماكرون (23%) الذى تم تسجيله فى ديسمبر 2018، فى ذروة أزمة "السترات الصفراء". 

وتراجعت شعبية ماكرون على خلفية هذا القانون الذى لم يحظى بشعبية بين المواطنين الفرنسيين، بل ازداد الغضب فى الشارع الفرنسى، وشهدت البلاد احتجاجات شعبية بعد تمرير مشروع القانون بموجب المادة 49.3 من الدستور والتى تسمح بتمرير القانون دون تصويت برلمانى.

ومنذ طرح مشروع القانون، ترك الرئيس الفرنسى رئيسة وزرائه إليزابيث بورن فى واجهة المشهد للترويج لهذا القانون والدفاع عنه، مؤكدة مرارا وتكرارا على أهميته. 

وقال ماكرون، خلال حواره مع "لو باريزيان": "ربما كان الخطأ المرتكب هو عدم تواجدى بشكل كاف لإعطاء مضمون لهذا الإصلاح ودفعه بنفسي، يجب على الانخراط مجددا فى النقاش العام، لأن بعض الأمور ليست واضحة، لذا أقوم بذلك فى كل مكان"، مؤكدًا مجددا ضرورة هذا القانون لسد العجز، وبالتالى البدء فى مشاريع جديدة.

وشدد ماكرون على أن الغضب الذى يعبر عنه الفرنسيون إزاء إصلاح نظام التقاعد "لن يحول دون استمرارى فى التنقل" بين أرجاء البلاد.

كما تأتى تصريحات ماكرون عشية الذكرى السنوية لإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا لولاية ثانية، حين تفوق فى الدورة الثانية لانتخابات عام 2022 على منافسته لوبان، لذلك، حذر ماكرون من أن مارين لوبان ستصل إلى قصر الإليزيه "إذا لم نكن قادرين على مواجهة التحديات فى البلاد، وإذا استمرينا فى إنكار الواقع".
 

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. كواليس مقتل عجوز التجمع الخامس

250 جنيهًا دعمًا إضافيًا على بطاقات التموين لبعض الفئات

الرئيس الفرنسى يحذر من وصول مارين لوبان إلى الحكم فى انتخابات 2027

حظك اليوم الإثنين 24 أبريل 2023 لجميع مواليد الأبراج المائية

انتصار: أنا ممثلة شاطرة و"ذات" كانت فرصة كبيرة ليا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

محمد العسيري

رمضان وعدوية وبينهما جعفر العمدة

وائل لطفي

موسم مميز

محمود خليل

«الحجاج».. و«سعيد»

د. منى حلمى

خمس مشاهد تجعلنى أرفض الديمقراطية

علي سعدة

ماض نتمنى عودته

ماجد حبته

شهداء الجوع فى اليمن

د.أحمد الخميسى

مرحبًا بالكسل الجميل

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعقد مناقشة خاصة حول إخلاء بؤرة استيطانية فى الخان الأحمر

لليوم الثاني.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق مدينة أريحا

استطلاع: قرابة نصف الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل بلادهم سيكون "أسوأ" فى الأعوام المقبلة