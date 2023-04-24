الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نجم الأهلى جاهز لدعم هجوم الفريق أمام الرجاء فى لقاء الإياب

الأهلي
الأهلي

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خبرًا سارًا باقتراب أحمد عبد القادر من تدعيم هجوم المارد الأحمر أمام الرجاء البيضاوي المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وغاب عبد القادر عن مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد القاهرة، وانتهت بانتصار الأهلي على الرجاء بهدفين دون رد.

وكان مارسيل كولر المدير، الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد استبعد أحمد عبد القادر من حساباته لعدم الجاهزية الفنية على الرغم من مشاركاته في تدريبات الفريق قبل مباراة الذهاب.

واستقر الجهاز الفني على سفر اللاعب ضمن بعثة الفريق التي ستسافر إلى المغرب يوم الثلاثاء المقبل.

وتقام مباراة الإياب في تمام التاسعة مساء السبت المقبل الموافق 29 أبريل على ملعب “محمد الخامس” بالدار البيضاء.

الاهلى أحمد عبد القادر الرجاء البيضاوى دورى ابطال افريقيا مباراة الأهلي والرجاء

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