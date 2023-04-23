الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفل دهسًا أسفل جرار زراعي فى قنا

مصرع طفل
مصرع طفل

لقي طفل مصرعه، اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، دهسا أسفل جرار قصب في قرية القبيبة، مركز فرشوط شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع طفل دهسه جرار قصب في قرية القبيبة مركز فرشوط

وبعد الفحص تبين مصرع "طه محمد عبدالعليم، يبلغ من العمر 12 عاما، دهسه جرار زراعي محمل قصب في قرية القبيبة مركز فرشوط، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط تحت تصرف النيابة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

أخطرت النيابة التحقيقات الداخلية الضحايا الفحص الفطر المبارك اللواء إيهاب طه

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