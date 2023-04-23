مصرع طفل دهسًا أسفل جرار زراعي فى قنا

لقي طفل مصرعه، اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، دهسا أسفل جرار قصب في قرية القبيبة، مركز فرشوط شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع طفل دهسه جرار قصب في قرية القبيبة مركز فرشوط

وبعد الفحص تبين مصرع "طه محمد عبدالعليم، يبلغ من العمر 12 عاما، دهسه جرار زراعي محمل قصب في قرية القبيبة مركز فرشوط، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط تحت تصرف النيابة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.