التوصل إلى هوية جثة مجهولة وسط الشارع فى الإسماعيلية

توصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث القنطرة شرق، إلى هوية الجثة المجهولة التى عثر عليها فى الساعات الأولى من صباح اليوم، ملقاة بأحد شوارع مدينة القنطرة شرق وبها طعنات بالجسم.

وأمرت النيابة العامة بنقل جثمان قتيل القنطرة شرق إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبى، وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة، وإعداد تقرير بالصفة التشريحية للقتيل ومعرفة سبب الوفاة.

وقالت المصادر الأمنية، إن المجني عليه يدعى "رضا.ت" في الثلاثينيات من العمر.

وكلفت جهات التحقيق، ضباط المباحث الجنائية بسرعة إنهاء تحريات المباحث حول الواقعة مع التحفظ على تفريغ الكاميرات الخاصة، بأي محال في محيط الحادث والتوصل إلى مرتكبى الواقعة وظروفها وملابساتها.