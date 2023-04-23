تين هاج بعد تأهل اليونايتد لنهائي كأس الاتحاد: عدنا إلى طبيعتنا

أعرب الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن سعادته الكبيرة بعد الفوز الذي حققه الشياطين الحمر على برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي والتأهل إلى المباراة النهائية.

وتأهل اليونايتد بعد الفوز على برايتون بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 7-6 ليضرب موعدا مع مانشستر سيتي في نهائي البطولة.

وقال تين هاج في تصريحات عقب المباراة "عندما واجهنا إشبيلية الخميس الماضي، شاهدت فريقًا لا أعرفه، لكن اليوم عدنا إلى طبيعتنا".

أضاف "رأيت قتال وحماس وعزيمة كبيرة في كل كرة ونجحنا في انتزاع التأهل".

وتابع "فيكتور ليندلوف كان رائعًا للغاية ونفذ ركلة الجزاء بشكل جيد".

وواصل حديثه "كذلك لوك شاو قدم مباراة جيدة للغاية وكاسيميرو في منتصف الملعب".

وأتم "دي خيا استعاد مستواه المعهود وكانت له تصديات رائعة ليعوض الأخطاء التي ارتكبها في مباراة إشبيلية الخميس الماضي".