إقبال جماهيرى على شواطئ رأس البر فى ثالث أيام عيد الفطر

شهدت مدينة رأس البر إقبالا كبيرا من المواطنين خلال ثانى وثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، يضم أبرز الجهود التى تم تنفيذها لتوفير كافة الخدمات للزائرين وتأمين الشواطئ والمناطق الرئيسية بها.

حيث تم تكثيف الجهود بالشواطئ والتى تم تجهيزها بعدد ٣٣ برجا إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، وعدد ٤ نقاط للإسعاف و ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين، بجانب تجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية، كما قامت فرق الإنقاذ باستخدام المعدات البحرية بإنقاذ عدد من الحالات من الغرق.

وعلى جانب آخر، شهدت الشوارع والمناطق الرئيسية بالمناطق إقبالا كبيرا على مدار أيام العيد، وذلك وسط استعدادات المدينة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمديريات الخدمية لتوفير كافة الخدمات.