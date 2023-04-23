الأحد 23 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادى لـ"القاهرة الإخبارية": الشعب السودانى لم يصل لحد المجاعة حتى الآن

الأزمة السودانية
الأزمة السودانية

قال محمد الناير، الخبير الاقتصادي، إن السودان يحتوي على ١٨ ولاية منها ١٦ ولاية آمنة ومستقرة.

الأزمة السودانية 

أكد محمد الناير، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن ولاية الخرطوم بها الكثير من الأزمات الآن، حيث تدور الحرب الآن في المناطق الحيوية والاستراتيجية الموجودة بهذه الولاية الآن. 

 وأضاف في حديثه، أن هناك تعقد بسلاسل الإمداد بالخرطوم، وهذا أدى إلى عدم قدرة المواطن على توفير احتياجاته الأساسية.

نقص الخدمات الصحية 

وأشار إلى أن هناك نقصًا ملحوظًا في الخدمة الصحية، نتيحة عدم توافر الدواء ونقص في الكادر الطبي.

وذكر أن نسبة كبيرة من الشعب السوداني غير قادر على شراء الغذاء نتيحة ارتفاع نسبة الفقر، ولكن لم يصل هذا الأمر إلى حد المجاعة.

محمد الناير خبير اقتصادي القاهرة الإخبارية الأزمة السودانية الولايات السودانية

الأكثر قراءة

باقي 49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

250 جنيهًا دعمًا إضافيًا على بطاقات التموين لبعض الفئات

إصابة شخص وتحطم سيارة بعد انهيار جزئي من عقار قديم بالإسكندرية

"التموين" تحدد أسعار استلام القمح

أول قرار ضد المتهم بقتل سائق "توك توك" فى الفيوم

التموين: لجان مختصة لاستلام الأقماح بالمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

خمس مشاهد تجعلنى أرفض الديمقراطية

علي سعدة

ماض نتمنى عودته

ماجد حبته

شهداء الجوع فى اليمن

د.أحمد الخميسى

مرحبًا بالكسل الجميل

إيمان ماهر

تحدى التقاليد والانتصار على الظروف الصعبة

سارة الشلقاني

«ن النسوة» على الشاشة

أميرة العنانى

لم نعد فى طى النسيان

مونيكا جرجس

نجاح النساء فى تغيير العادات السلبية بالريف

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعقد مناقشة خاصة حول إخلاء بؤرة استيطانية فى الخان الأحمر

لليوم الثاني.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق مدينة أريحا

استطلاع: قرابة نصف الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل بلادهم سيكون "أسوأ" فى الأعوام المقبلة