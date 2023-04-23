خبير اقتصادى لـ"القاهرة الإخبارية": الشعب السودانى لم يصل لحد المجاعة حتى الآن

قال محمد الناير، الخبير الاقتصادي، إن السودان يحتوي على ١٨ ولاية منها ١٦ ولاية آمنة ومستقرة.

الأزمة السودانية

أكد محمد الناير، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن ولاية الخرطوم بها الكثير من الأزمات الآن، حيث تدور الحرب الآن في المناطق الحيوية والاستراتيجية الموجودة بهذه الولاية الآن.

وأضاف في حديثه، أن هناك تعقد بسلاسل الإمداد بالخرطوم، وهذا أدى إلى عدم قدرة المواطن على توفير احتياجاته الأساسية.

نقص الخدمات الصحية

وأشار إلى أن هناك نقصًا ملحوظًا في الخدمة الصحية، نتيحة عدم توافر الدواء ونقص في الكادر الطبي.

وذكر أن نسبة كبيرة من الشعب السوداني غير قادر على شراء الغذاء نتيحة ارتفاع نسبة الفقر، ولكن لم يصل هذا الأمر إلى حد المجاعة.