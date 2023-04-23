"السرعة الجنونية" تصيب 13 شخصًا بكسور وسحاجات بحلوان

أصيب 13 شخصًا بكسور متفرقة بالجسم جراء انقلاب سيارة (ميكروباص) بطريق الكورنيش في المعصرة بحلوان.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا بانقلاب ميكروباص بشارع كورنيش النيل في المعصرة بحلوان، بسبب رعونة القيادة والسرعة الجنونية، وذلك حسب شهود عيان.



على الفور، انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 13 شخصًا بإصابات متنوّعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين، وتم نقلهم إلى المستشفى.



وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو تهور السائق في السرعة الزائدة، ما أدى إلى اختلال عجلات القيادة، وتم التحفظ على المركبة وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام المارة.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت الجهات المختصة تحقيقاتها في الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة.