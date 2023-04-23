الأحد 23 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية في ذكرى تحرير سيناء: تحية إجلال واعتزاز لكل شهيد قدم دماءً فداء أرضنا

النائبة أسماء الجمال
النائبة أسماء الجمال

وجهت النائبة أسماء الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورجال القوات المسلحة البواسل والشعب المصري بالذكرى الحادية والأربعين على تحرير سيناء، كما وجهت التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم من أجل تراب البلد.

وقالت "الجمال": "تحية إجلال واعتزاز لكل شهيد وبيت مصري قدم دماءً ذكية فداء أرضنا، وكل أبطال القوات المسلحة والشرطة والأجهزة المعنية الساهرين على أمن وسلامة بلادنا الغالية".

وأضافت أن ذكرى تحرير سيناء تظهر أن بلادنا الأبية مصر جسدت عبر العصور والتاريخ نموذج العزيمة والقوة والبسالة وسطرت حروف تحرير أرض الفيروز ورفع رأية العزة والكرامة على أرضنا الطاهرة، وأكدت أننا نحتفل بذكرى تحرير أشرف بقاع البلاد سيناء العزيزة ذات الطبيعة العجيبة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة تحرير سيناء النائبة أسماء الجمال القوات المسلحة والشرطة سيناء

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