للمباراة الثانية على التوالى.. إمام عاشور يشاهد فوز ميتيلاند من دكة البدلاء

انتهت أحداث مباراة ميتيلاند الدنماركي، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري إمام عاشور، ضد هورسينس، التي أقيمت على ملعب "هورسينس أرينا" في بطولة الدوري الدنماركي في الموسم الحالي 2022-2023.

ميتيلاند يفوز على هورسينس بثنائية نظيفة بالدوري الدنماركي

وحقق فريق ميتيلاند فوزًا مهمًا على نظيره هورسينس بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الدنماركي.

وسجل جايمس جوميز، مدافع هورسينس، الهدف الأول بالخطأ في مرماه في الدقيقة التاسعة، ليُضيف جوستاف إيساكسون الهدف الثاني لفريقه ميتيلاند في الدقيقة 69 من زمن المباراة بمساعدة من زميله كريستوفر أولسون.

وشهدت المباراة العديد من التغييرات، منها خروج جوستاف إيساكسون في الدقيقة 75 من زمن اللقاء، ليحل محله إدوارد شيلوفيا، مهاجم ميتيلاند، كذلك أجرى فريق هورسينس عدة تغييرات أملًا في تغيير النتيجة وتقليص فارق الأهداف دون جدوى.

إمام عاشور على دكة البدلاء في ميتيلاند أمام هورسينس للمباراة الثانية على التوالي

وشهدت المباراة تواجد نجمنا المصري إمام عاشور على دكة بدلاء فريق ميتيلاند للمباراة الثانية على التوالي، حيث اكتفى بالدخول بديلًا في الدقيقة 61 من مباراة سيلكبورج السابقة.

وشارك إمام عاشور في 7 مباريات مع ميتيلاند، سجل خلالها هدفين، أحدهما هدف في ظهوره الأول أمام سبورتنج لشبونة بالدوري الأوروبي.

وكان إمام عاشور قد انضم إلى صفوف ميتيلاند في الميركاتو الشتوي الماضي خلال شهر يناير، قادمًا من الزمالك.

ترتيب ميتيلاند في الدوري الدنماركي

ويتصدر فريق ميتيلاند مجموعة ملحق الهبوط في الدوري الدنماركي، والتي يتنافس فيها آخر 6 فرق من الدوري النظامي الذي يتكوّن من 12 فريقًا.

ويمتلك ميتيلاند 38 نقطة حاليًا، وهو غير مهدد بالهبوط، لكنه فقد فرصة المنافسة على اللقب بعدم إنهاء المسابقة في النصف الأول.

ويتبقى 4 مباريات لفريق ميتيلاند في هذه المرحلة من الموسم، لذلك يسعى للحفاظ على مركزه الحالي، للعب ملحق الصعود إلى دوري المؤتمر الأوروبي للموسم المقبل.