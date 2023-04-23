"أزمة العلاقات وتحقيق الذات" في ندوة لشباب معهد القديس يوسف بالإسماعيلية

عقد معهد القديس يوسف للتكوين الديني في الإسماعيلية، بإشراف الأب أغاثون خير، وكيل المطرانية، والأب حنا صديق، مدير الدروس بالمعهد ندوة لشباب وشابات المعهد.

يأتي ذلك استمرارًا لمسيرة تكوين وتثقيف الشباب، والعمل على تكوينهم الروحي والإنساني، بحضور الأب أندراوس فوزي، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية.

الندوة جاءت تحت عنوان "أزمة العلاقات وتحقيق الذات"، حيث قام بتنشيط اليوم الأب عماد اللعازري ببيت القديس پيو بمدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية.

وشارك البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة الكاثوليك بمصر، والوفد المرافق له من الكنيسة الكاثوليكية بمصر، في لقاءات اليوم الثالث، لمؤتمر مرور عشر سنوات على وثيقة كنائس الشرق الأوسط.