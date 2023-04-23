الأحد 23 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 16 في حادث تصادم بطريق الإسكندرية مطروح

صورة من الحادث
صورة من الحادث

أصيب اليوم الأحد، 16 شخصا في حادث تصادم ميكروباص وسيارة نصف نقل بطريق الإسكندرية مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي. 

وحصلت “الدستور” على صورة من الحادث الذي وقع بطريق الإسكندرية مطروح وتحديدا أمام قرية مرسليا بيتش 2، وأسفر عن إصابة 16 شخصا، بينهم شخص كازاخستاني الجنسية.

وقال مصدر طبي بصحة مطروح في تصريحات خاصة لـ"الدستور، إنه عقب تلقي اخطارا بوقوع الحادث تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى الحمام المركزي.

IMG-20230423-WA0009
IMG-20230423-WA0009
IMG-20230423-WA0008
IMG-20230423-WA0008
الدفع بسيارات الإسعاف طريق الإسكندرية مطروح مستشفي الحمام المركزي تصادم ميكروباص وسيارة نصف نقل اصابة 16 شخص

الأكثر قراءة

باقي 49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

إصابة 16 في حادث تصادم بطريق الإسكندرية مطروح

هداف الزمالك أول صفقات بيراميدز والإعلان الرسمى نهاية الموسم (خاص)

وزير قطاع الأعمال العام يتلقى تقريرا حول أداء قطاع الصناعات المعدنية

السويد ترسل 400 جندي إلى السودان للمساعدة في إجلاء رعاياهم

"طالعين على أرض الفيروز".. أشهر أغاني عيد تحرير سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شهداء الجوع فى اليمن

د.أحمد الخميسى

مرحبًا بالكسل الجميل

إيمان ماهر

تحدى التقاليد والانتصار على الظروف الصعبة

سارة الشلقاني

«ن النسوة» على الشاشة

أميرة العنانى

لم نعد فى طى النسيان

مونيكا جرجس

نجاح النساء فى تغيير العادات السلبية بالريف

شيماء دهب

انتصار المكافحات

إسراء شوقي

«ما زالت تريد حلًا».. المرأة ترفض الوصاية فى الواقع والدراما

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الثاني.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق مدينة أريحا

استطلاع: قرابة نصف الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل بلادهم سيكون "أسوأ" فى الأعوام المقبلة

هرتسوغ: نعيش أزمة هى "الأخطر" فى تاريخ إسرائيل