إصابة 16 في حادث تصادم بطريق الإسكندرية مطروح

أصيب اليوم الأحد، 16 شخصا في حادث تصادم ميكروباص وسيارة نصف نقل بطريق الإسكندرية مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي.

وحصلت “الدستور” على صورة من الحادث الذي وقع بطريق الإسكندرية مطروح وتحديدا أمام قرية مرسليا بيتش 2، وأسفر عن إصابة 16 شخصا، بينهم شخص كازاخستاني الجنسية.

وقال مصدر طبي بصحة مطروح في تصريحات خاصة لـ"الدستور، إنه عقب تلقي اخطارا بوقوع الحادث تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى الحمام المركزي.

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