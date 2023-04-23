"أبطال جعفر العمدة" عن نجاح المسلسل: "كنا واثقين إنه هيكسر الدنيا"

احتفل أبطال مسلسل "جعفر العمدة"، بنجاح المسلسل، وتصدره التريند على مدار شهر رمضان، وكشفوا من خلال برنامج "واحد من الناس"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، عبر فضائية الحياة، عن كواليس المسلسل، والتحضير وكيفية اختيار كل فنان لدوره، وعلاقتهم بمخرج العمل محمد سامي وكيف ساعدهم في إتقان الشخصيات والفنان محمد رمضان.

ومن جهته قال الفنان عصام السقا، الذي جسد شخصية نعيم في مسلسل جعفر العمدة، إن شخصية "نعيم" تعتبر نقلة كبيرة في مسيرته الفنية، كما تعتبر نجاحا قويا.

وأضاف: “:”بحمد ربنا سبحانه وتعالى على دور "نعيم"، وفي اختياراتي للأدوار بعد نعيم بعتمد على التسليم لله"، معقباً: "أنا دايما أسلوبي إني بسلمها لله سبحانه وتعالى، ودايماً واثق إن ربنا يختار لي الأفضل".

وتابع السقا: "شخصية نعيم جدعة محب لعائلته بشكل كبير"، مضيفا: "تكوين الشخصية محير جدا وكان من الضروري أن يشك الجمهور في نعيم في بعض اللحظات".

طارق النهري عن محمد سامي: رفضني في البداية

وكشف الفنان طارق النهري، عن تفاصيل مشاركته في مسلسل "جعفر العمدة"، قائلا: "اختياري كان جاي من قبل الشركة المنتجة للمسلسل ومن قبل محمد سامي، وأنا ماشتغلتش مع محمد سامي قبل كدا خالص، ومكنش يعرفني وقالهالي، قالي كنت رافضك إنما في أول قاعدة حبيتك بطريقة غير طبيعية، وبقينا فعلا صحاب جدًا من أول قاعدة ولغاية النهاردة".

تابع: "لما قريت الورق اتخضيت وخوفت، ولما قعدت مع محمد وشرحلي بدأت أهدى وبدأت أدخل في الشخصية وأقرأها بشكل تاني خالص والحمد لله أنها طلعت بالشكل دا، وأنا ذاكرت واجتهدت عليها أوي وابتديت أحس بكل جملة بتتقال عشان أشوف أنا رأكشني هيبقى ايه، وكنت عايز أنا ومحمد سامي نحير الجمهور الشخصية دي ايه".

وأعرب طارق النهري، عن سعادته بردود الفعل ونجاح المسلسل، لدرجة أن الناس بتستقبلني في مكان إقامتي بحدائق القبة استقبال الفاتحين “وعادت الروح إليا مرة أخرى باستقبال الناس في كل مكان أتواجد فيه”.

مديحة بكري عن شخصيتها في "جعفر العمدة": “خضتني”

وكشفت الفنانة مديحة البكري، كواليس وتفاصيل مشاركتها في مسلسل " جعفر العمدة" الذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان 2023.

وقالت مديحة البكري، إن شخصيتها في مسلسل جعفر العمدة خضتني وشعرت بالخوف، وافقت على تأدية دور الشر في مسلسل جعفر العمدة والمخرج محمد سامي ساعدني على إتقان الشخصية.

وتابعت مديحة البكري: "كنت أدرس كثيرا الشخصية كي أتقن دور الشر وطريقة الحديث والنظرة في المسلسل معظم دوري كان تمثيل بالنظرات والعيون، وعملت كثيرا كي أتقن نظرات الشر".

وأكدت مديحة بكرى، أن رد فعل الجمهور على دوري مسلسل جعفر العمدة لم أتخيله، خاصة أن الدور مختلف ويخوف وفى نفس الوقت وجدت أنه تغيير ويمكننى أن أغير جلدى.

جورى بكر تكشف سر نجاح مسلسل جعفر العمدة

قالت الفنانة جورى بكر، إنها لم تتوقع النجاح الكبير لشخصية وداد في مسلسل "جعفر العمدة" ، متابعة: "لم أكن أتوقع أن أؤدى شخصية شعبية في المسلسل".

وأضافت أن المخرج محمد سامى كان يراجع معهم كل يوم الشخصيات، متابعة: "ظللنا لمدة شهرين في حارة جعفر العمدة ونسينا شخصيتنا الحقيقية".

وتابعت: "هيدى كرم كانت ستؤدى الدور مكانى ولكن اعتذرت، وقلت للمخرج محمد سامى عندما عرض علي الدور إنه دور شخصية صعبة للغاية وسيتم وضعى في شخصية لا أريد أن يتم وضعها إلى الأبد ولكن محمد سامى قال لى إن الشخصية هدفها إعطاء رسالة".

وكشفت الفنانة جوري بكر، عن سبب نجاح المسلسل، قائلة: "حبنا كلنا للمسلسل، وإحنا واثقين أن المسلسل هيكسر الدنيا، من حب المخرج أستاذ محمد سامي للمسلسل، وكذلك الفنان محمد رمضان، ومجموعة العمل كلها".

أحمد عبدالله يكشف أصعب مشاهد مسلسل "جعفر العمدة"

قال الفنان أحمد عبد الله، إنه قرأ الورق الخاص بمسلسل جعفر العمدة 4 مرات، متابعا: "كنت أرى نفسى في الورق، وشخصية كارم عبد الله شخصية سريعة الغضب ولا تفكر جيدا، وهى شخصية ضعيفة".

وتابع الفنان أحمد عبد الله: "ظللت أحمل نفسى مشاعر كى أستطيع أن أقدم شخصية كارم فتح الله، ورفضت أن يكون هناك دوبلير وسقوطى على الموتوسيكل لم استعن به بأى دوبلير، ومن أصعب المشاهد في مسلسل جعفر العمدة مشهد الضرب من محمد رمضان ومشهد إذلال ثريا".

أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: محمد رمضان وزينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر.