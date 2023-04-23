الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن: 30 ألفًا من ذوى الإعاقة استفادوا من وحدات الجامعات

وزارة التضامن
وزارة التضامن

كشفت وزارة التضامن الاجتماعى، عن تقديم بعض الخدمات البنكية من خلال الوحدات بالجامعات لدعم المشروعات الصغيرة وإتاحة خدمات فتح الحسابات والقروض والودائع وغيرها للطلاب والعاملين من خلال مسئول بنك ناصر الاجتماعى ومسئول التمكين الاقتصادى، حيث بلغ عدد مستفيدي بنك ناصر الاجتماعي من خلال الوحدات أكثر من (20000) مستفيد خلال الوحدات، وبلغت نسبة فتح الحسابات (3863).

قيمة الودائع بالوحدات 

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن قيمة الودائع بلغت 67.000.000 جنيه للطلاب والعاملين بالجامعة، بينما شملت قيمة التمويلات الممنوحة من خلال وحدات التضامن على (146.000.000 جنيه) بمختلف أنواعها (دعم المشروعات الصغيرة– القروض الاستثمارية- قروض الزواج– قرض الإسكان– قرض السيارة– شخصى).

خدمات ذوى الإعاقة

وبلغ عدد مستفيدي ذوى الإعاقة من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات (30050) مستفيدًا، حيث قامت الوحدات منذ تواجدها بالجامعات بحصر احتياجات الطلاب ذوى الإعاقة، والتعرف على الصعوبات التى تواجههم فى مسيرتهم الجامعية من أجهزة تعويضية أو أنشطة بناء شخصية، حتى أعطت الوحدات الأولوية للطلاب ذوى الإعاقة فى دفع المصروفات الدراسية عنهم فور تعثرهم، وتكوين فرق مساعدة لتيسير المساعدات الحركية أو الخاصة من خلال رفقاء وميسرين لذوى الإعاقة.

حصر احتياجات ذوي الإعاقة

وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوحدات بالجامعات قامت بحصر احتياجات ذوي الإعاقة من أجهزة تعويضية ومساعدة بتوفير بعض الأجهزة كمرحلة أولى، حيث تم صرف عدد (2285) جهازا تعويضيا ومساعدا لذوى الهمم، وتضمنت عدد ( 1770) جهاز لاب توب ناطق ، وعدد (341) عصا بيضاء  لذوى الإعاقة البصرية وعدد ( 37 ) نظارة طبية لضعاف البصر، وعدد (116) سماعة أذن لذوي الإعاقة السمعية، (19) كرسيا متحركا لذوى الإعاقة الحركية، (1) طرف صناعى، (1) عكاز.

احتياجات الطلاب التضامن الاجتماعي الخدمات البنكية التمكين الاقتصادي المشروعات الصغير

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