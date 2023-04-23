الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تنظم رحلة للشباب والطلائع من ذوي الهمم في عيد الفطر

ذوي الهمم
ذوي الهمم

نظمت وزارة الداخلية رحلة ترفيهية لعدد من الأطفال ذوي الهمم وأسرهم وشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة، لمشاركتهم الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، واستمراراً للدور المجتمعي للوزارة الهادف إلى تقديم كل أوجه الدعم للأطفال ذوي الهمم والأيتام وشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة، ضمن مبادرة «كلنا واحد- جيل جديد» التي تهدف لتقديم الدعم والمساندة لهم، والارتقاء بقدراتهم الثقافية والمعرفية والحوارية.

وبدأت الفعاليات برحلة ترفيهية بحافلة مكشوفة تجوب شوارع القاهرة، كما تضمنت الفعاليات رحلة نيلية جرى خلالها الاستماع إلى مجموعة من المقطوعات الموسيقية المتنوعة ومشاهدة جانب من العروض النيلية المتنوعة التي قامت بها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، وكذا تقديم بعض العروض الترفيهية المتنوعة لهم.

ولاقت الزيارة استحسان الأطفال وشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة ومرافقيهم، وتوجهوا بالشكر لرجال الشرطة على تلك اللفتة الإنسانية التي تؤكد الوزارة على تفعيل الدور المجتمعي والتواصل مع كل فئات المجتمع.

فئات المجتمع الدور المجتمعي شرطة البيئة المقطوعات الموسيقية

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