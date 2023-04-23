الأحد 23 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023.. تفاصيل

السلع التموينية
السلع التموينية

حددت وزارة التموين أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023 والتي سيتم صرفها بدءًا من الأسبوع المقبل لأصحاب بطاقات التموين البالغ عددهم 23 مليون بطاقة تموين يستفيد من خلالهم 64 مليون مواطن، وتعرض الدستور في التقرير التالي قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023.

أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023

أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أسعار السلع التموينية لشهر مايو المقبل والتي لم تتغير عن أسعارها الشهر الماضي وجاءت كالتالي:

زجاجة زيت 25 جنيها.

زيت خليط 800 مللي بـ25 جنيهًا.

كيلو السكر 10.5 جنيه. 

الأرز 10.5 جنيه.

سكر معبأ 1 كجم بـ 10.5 جنيه.

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أرز معبأ 1 كجم بـ 10.50 جنيه.

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بـ  11 جنيهًا.

مكرونة 800 جم بـ 12 جنيها.

مكرونة 400 جم بـ 6 جنيهات.

عدس مجروش 500 جم بـ 12 جنيهًا.

فول معبأ 500 جم بـ 7.50 جنيه.

أسعار السلع التموينية شهر 5 

مسلى صناعي 800 جم بـ 30 جنيهًا.

شاي ناعم 40 جم بـ 3.50 جنيه.

صلصة 300 جم بـ 6 جنيهات.

تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بـ 12 جنيهًا.

مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

جبنة تتراباك 500 جم بـ 14 جنيهًا.

مسحوق أتوماتيك 800 كجم بـ 20 جنيهًا.

مسحوق عادي يدوي 800 جم بـ 10.50 جنيه.

صابون غسيل 125 جم بـ 2.25 جنيه.

صابون تواليت 125جم بـ 6.50 جنيه.

لبن جاف 125 جم بـ 20 جنيهًا.

خل 5% 900 ملي بـ 5 جنيهات.

کیس ملح طعام 300 جم بـ جنيه واحد.

بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بـ جنيهين.

کیس سائل غسيل أواني 80 جم بـ جنيهين.

بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

بسكويت يويوز ويفر أنواع بـر جنيهين.

بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.

علبة مرقة دجاج بسعر 5.25 جنيها.

جبن ابيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.

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