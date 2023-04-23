القوات المسلحة السودانية: المتمردون يستخدمون أسلوب الخداع لإلصاق اتهامات بالجيش

دعت القوات المسلحة السودانية، المواطنين، إلى توخي الحذر، مشيرة إلى أنها رصدت استخدام المتمردين أسلوب الخداع يتضمن ارتداء زي القوات المسلحة واستخدام عربات بطلاء مشابه للمستخدم في عربات الجيش وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت القوات المسلحة السودانية - في بيانٍ لها - أن المتمردين يستخدمون هذا الأسلوب في محاولة لإلصاق بعض الانتهاكات والجرائم التي يرتكبونها بقوات الجيش.

وحذرت القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع من هذا السلوك المرصود.

وكانت القوات المسلحة السودانية أكدت استمرار انتهاكات قوات الدعم السريع للهدنة المعلنة في يومها الثاني، موضحة أن تلك الانتهاكات تمثلت في استمرار أعمال القناصة وقصف مواقع بمحيط القيادة العامة.

كما أشارت إلى أن المتمردين عطلوا أعمال صيانة مرافق الكهرباء والمياه، ونهبوا ممتلكات المواطنين.

وفي بيانٍ سابق، أعلنت القوات المسلحة السودانية، أنه تم إخماد التمرد وتخليص السودان من أكبر مشروع انتهازي في تاريخ البلاد، مضيفة أنه يصعب تحديد مدى زمني معين لنهاية العملية.