الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: لاهوز مرشح لمنصب رئيس لجنة الحكام في الدوري السعودي

لاهوز
لاهوز

أفادت تقارير صحفية بأن الحكم الإسباني ماتيو لاهوز، مرشح بقوة لمنصب رئيس لجنة الحكام في الدوري السعودي.

وأشار راديو ""Radioestadio" الإسباني، إذا لم يعرض على لاهوز سنة أخرى كحكم في لجنة حكام الاتحاد الاسباني لكرة القدم، سيفكر في تولي منصب رئيس لجنة الحكام بالسعودية.

ويتولى حاليا السويسري مانويل نافارو، رئاسة لجنة الحكام، إذ تلقى انتقادات عديدة بعد الأخطاء التحكيمية التي شهدتها عدد من المباريات في الأسابيع الأخيرة.

 وقاد لاهوز، 516 مباراة خلال مسيرته التحكيمية، أشهر خلالها 2397 بطاقة صفراء و126 بطاقة حمراء.

 الحكم صاحب الـ 46 عامًا كان متواجد في بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر وكان أثار الجدل بقوة في مباراة ربع النهائي بين الأرجنتين وهولندا.

وكان لاهوز قد أدار مباراة الأرجنتين وهولندا، في دور ربع النهائي من المونديال، والتي انتهت بفوز الأرجنتين بركلات الترجيح، بعد تعادل مثير بنتيجة 2-2 في الوقت الأصلي. 

خلال اللقاء، فقد لاهوز السيطرة تماما، وحطم رقما قياسيا موندياليا بمنح 15 بطاقة صفراء، في مباراة شهدت شجارات كثيرة بين اللاعبين، وأجواء مشحونة جدا.

ماتيو لاهوز لاهوز رئيس لجنة الحكام في الدوري السعودي الدوري السعودي لجنة الحكام

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