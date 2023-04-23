الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

«التتويج بالكأس والتأهل لربع نهائي الأبطال».. حصاد الأهلي خلال رمضان 2023

الأهلي بطلا لكأس
الأهلي بطلا لكأس مصر

«الحفاظ على القمة والتتويج بالألقاب وبلوغ الأدوار الإقصائية محليا وقاريا، مهما بلغت الصعوبات والعقبات»، هكذا كان شعار الأهلي خلال رمضان 2023، الذي انتهى الخميس الماضي».

على مدار الشهر الكريم، خاض المارد الأحمر العديد من المواجهات الصعبة والقوية، جاءت نتائجه خلالها كما تمناها عشاقه ومسئوليه، وهو ما يستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

«التمسك بالقمة»

استمرار المارد الأحمر في الحفاظ على قمة الدوري مغردا بلا منافس برصيد 53 نقطة، عقب نجاح الأهلي في إسقاط كل من غزل المحلة وفاركو وسموحة 3/0 و2/0 على الترتيب في الجولات الـ23 و25 و26.

بينما تم تأجيل مواجهة الأهلي أمام فيوتشر في الجولة الرابعة والعشرين للدوري، لتقام في وقت لاحق.

الأهلي وسموحة بالدوري

«ريمونتادا الكأس»

في ريمونتادا مثيرة وقاتلة، استطاع الأهلي التتويج بلقب كأس مصر نسخة الموسم الماضي 2021/2022، على حساب بيراميدز بنتيجة 2/1، للمرة الثامنة والثلاثون في تاريخه.

رأسية فتحي تمنح الأهلي الكأس 

«ثلاثية العبور»

بثلاثية دون رد، تمكن الأهلي من تخطي عقبة الهلال السوداني، في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ليضع قدما في ربع النهائي المسابقة القارية ويواجه الرجاء المغربي، حيث استطاع الفوز ذهابا أمس السبت، بهدفين نظيفين.

الأهلي والرجاء المغربي

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب، أحد يومي 28 أو 29 أبريل الجاري بالمغرب.

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