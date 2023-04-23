مكاسب وخسائر من فوز الأهلي على الرجاء في دوري الأبطال

تمكن النادي الأهلي من حسم ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب نظيره الرجاء المغربي بهدفين نظيفين.

وحقق الأهلي فوزا مهما في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة أمس، قبل لقاء العودة في ملعب “محمد الخامس” الأسبوع المقبل.

وسجل محمد عبد المنعم هدف المباراة الأول في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف حمدي فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 84.

وتقام مباراة الإياب في المغرب يوم السبت المقبل، حيث يتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة الفائز من مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل في الدور ذاته.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز المكاسب والخسائر من فوز الأهلي على الرجاء في قمة الأبطال.

المكاسب

حقق الأحمر العديد من المكاسب أبرزها الفوز بهدفين نظيفين والخروج بشباك نظيفة قبل لقاء العودة.

ومن أبرز المكاسب أيضًا هو محمد الشناوي قائد الفريق الذي عاد لتقديم مستويات رائعة بعدما مر بفترة عصيبة خلال الأشهر الماضية.

وتمكن الشناوي من التصدي لهدفين مؤكدين للرجاء في الشوط الأول كما حصد رجل المباراة.

ومن ضمن المكاسب هو استمرار تألق حسين الشحات وبيرسي تاو أجنحة الفريق وتقديم مستويات رائعة هذا الموسم.

وأخيرًا من أبرز المكاسب عدم حصول لاعبي الفريق على إنذارات ثانية أو ثالثة تهدد تواجدهم في نصف النهائي.

الخسائر

من ضمن الخسائر هي تراجع مستوى بعض اللاعبين وعلى رأسهم عمرو السولية وأليو ديانج الذي بدءا أساسيان في تشكيل مارسيل كولر لكنهم لم يقدموا الأداء المرجو منهم.

فرصة قتل اللقاء قبل مباراة العودة أيضًا من ضمن الخسائر حيث أتيح للأهلي في الدقائق الأخيرة إحراز هدف ثالث وإنهاء أمل الرجاء في العودة في المغرب لكن انتهى اللقاء بهدفين نظيفين.