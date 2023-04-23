الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الهلال الأحمر": توجيه فرق لتقديم الإغاثات الطبية العاجلة للعائدين من السودان

السودان
السودان

رصدت كاميرا "إكسترا نيوز" التسهيلات بمعبر أرقين الحدودي لعودة القادمين من السودان، والتي يميزها الحضور المصري من خلال عدد كبير من المؤسسات المصرية، وفي مقدمتها جمعية "الهلال الأحمر". 

وقال لطفي غيث، مدير مركز عمليات الطوارئ بالهلال الأحمر المصري، إن الجمعية تعتبر جهاز مساند للسلطات المصرية من خلال تقديم خدمات في مراحل عدة من أهمها رفع درجة الاستعداد منذ بداية الأزمة، التنسيق مع المحافظات الحدودية لهذه  لمنطقة، ثم العمل الخاص علي توجيه فرق إلي المعبر. 

- "إكسترا نيوز" ترصد التسهيلات بمعبر أرقين الحدودي لعودة القادمين من السودان

وأضاف "غيث"، خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم توجيه مجموعة من الفرق تعمل علي مدار اليوم لتقديم الإغاثات الطبية العاجلة والإنسانية إلي العائدين، وتقديم الأدوية و الحقائب للنظافة الشخصية و الوجبات وخدمات إعادة الروابط الأسرية من خلال التواصل معهم هاتفياً. 

وتابع مدير مركز عمليات الطوارئ بالهلال الأحمر المصري، أن الخدمات الطبية تتم بالتنسيق مع وزارة الصحة، مشيراً إلي أنه تم أيضاً التواصل مع الهلال الأحمر السوداني ولكن المشهد لم يتضح بشكل كامل، و إنما في حالة احتياج الدعم سوف يتم التدخل علي الفور. 

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