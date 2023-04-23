الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": 4 دول نسقت مع الخارجية المصرية لإجلاء رعاياها عبر معبر أرقين

الخارجية المصرية
الخارجية المصرية

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" مواصلة معبر أرقين البري على الحدود المصرية السودانية استقبال الأفواج العائدة من الأراضي السودانية على مدار الساعة، حيث تقدم السلطات المصرية تسهيلات لعبور العائدين.

وأفاد مصطفى عبدالفتاح، مراسل "القاهرة الإخبارية"، بأن الدولة المصرية عبر معبر أرقين توفر العديد من الخدمات لتسهيل عودة المصريين العائدين من السودان، وأيضًا السودانيين ومختلف الجنسيات.

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الخارجية المصرية ومختلف الدول، موضحًا أن هناك أكثر من 4 دول حتى الآن نسقت مع الخارجية المصرية؛ لإجلاء رعاياها عبر معبر أرقين البري.

- معبر أرقين يقدم خدماته للعائدين من السودان


وأشار إلى أن معبر أرقين يشهد دخول أعداد كبيرة من الأفواج العائدة من السودان في ظل استمرار الهدنة القائمة بين الأطراف السودانية.

وأضاف أن من ضمن الخدمات المتوفرة في معبر أرقين، خدمات الهلال الأحمر المصري الذي يقدم خدمات طبية وإنسانية للعائدين من السودان.
وقال لطفي غيث، مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، إن الهلال الأحمر المصري هو جهاز مساند للدولة في أوقات الأزمات والكوارث، ويتابع الجالية المصرية واستقبال بلاغات المصريين.
وتابع: "نقدم خدمات إغاثية ونقل العائدين من العبر إلى أقرب نقاط وصول أو محطات قطار أو محطات أتوبيس، ثم يأتي دور مجموعة الدعم النفسي التي تتواصل مع العائدين والبحث في مشاكلهم وتقديم العون والمساعدة لهم".

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