الأحد 23 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بالشروط والمستندات المطلوبة.. طريقة الحصول على قرض لشراء سيارة جديدة أو مستعملة

سيارات
سيارات

تقدم البنوك المصرية العديد من برامج التمويل والخدمات البنكية المختلفة، بإجراءات سهلة وبسيطة تناسب جميع الموظفين بالحكومة أو القطاع العام والخاص.

ومن الخدمات المتوافرة في البنوك المصرية خدمة الحصول على قرض سيارة جديدة أو مستعملة، وترصد "الدستور" تفاصيل الحصول على قرض سيارة على النو التالي:

 شروط قرض سيارة جديدة أو مستعملة 

1- التمويل متاح للسيارات الجديدة والمستعملة.

2- مبلغ تمويل يصل إلى 2,000,000 جنيه مصري.

3- فترة سداد مرنة تصل إلى 84 شهرًا للتمويل ذو السعر الثابت.

4- بدون دفعه مقدمة.

5- الحد الأدنى لإجمالي الدخل الشهري الثابت هو 3000 جنيه مصري.

6- يتم العميل الفترة التجريبية لدى جهة العمل الحالية.

7- الحد الأدنى للعمر 21 عامًا.

8-  الحد الأقصى 65 عامًا في نهاية فترة سداد التمويل.

9- يجب أن تكون جهة العمل التي يعمل لديها العميل مدرجة في قائمة جهات العمل المعتمدة لدى البنك.

10- أن يكون العميل مصري الجنسية.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض شراء سيارة جديدة أو مستعملة

1- بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

2- خطاب تحويل دخل أو قسط حديث وفقًا للصيغة المعتمدة لدى البنك.

3- عرض سعر السيارة من البائع يظهر اسم البائع الذي سيتم إصدار أمر الصرف النقدي إليه مع قيمة السيارة.

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