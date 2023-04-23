شيخ الأزهر: الإمارات قدمت جهودًا عالمية وإقليمية فى تعزيز السلام والأخوة والتسامح

تبادل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، التَّهنئة بعيد الفطر المبارك مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال اتصال هاتفي، داعِينَ الله أن يُعيد المناسبات السعيدة والأعياد على الإنسانية بالخير واليُمن والبركات، وأن يُنعِمَ على أمتنا الإسلامية بالأمن والاستقرار والرخاء.

وخلال الاتصال، أكَّد شيخ الأزهر تقدير الأزهر الشريف لكل ما تقوم به دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة من جهودٍ كبيرةٍ عالميًّا وإقليميًّا في تعزيز السلام والأخوة والتسامح، وخدمة الإسلام وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تقديره لما يقوم به شيخ الأزهر من جهودٍ لترسيخ قيم الأخوة الإنسانية والتعايش ودور الأزهر الشريف في خدمة الأمة، وتقديم علوم الدين الإسلامي للعالم في صورتها الصحيحة.