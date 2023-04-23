حمزة العيلى: سعيد بمشاركتى فى "الكتيبة 101"

قال الفنان حمزة العيلي، أنا سعيد بمشاركتي في مسلسل "الكتيبة 101"، خاصة وإني كنت أقدم دور الرائد البطل كريم بدر.

"الكتيبة 101"

وأكد الفنان حمزة العيلي، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية" الأولى المصرية"، أن جميع الشهداء أفدوا بأرواحهم من أجل الوطن، معبرًا:" فكرة التعامل داخل الدبابة والتعامل مع العدو صعبة جدًا، علشان كدا الشهيد بتكون روحه على كفه".

أبطال العمل

يذكر أن مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، وليد فواز، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، نور النبوي، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.