محمد رمضان: "جعفر العمدة" المسلسل رقم واحد في الوطن العربي

علق الفنان محمد رمضان على نجاح مسلسل "جعفر العمدة"، قائلاً: "نجاح عظيم لكنه ليس جديد على بلدنا".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “صاحبة السعادة”، المذاع عبر فضائية “dmc”، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس: "نحن عيشنا وهنعيش وسنظل العمر كله في الريادة.. الدراما والسينما المصرية ستظل دائمًا في مقدمة السباق بالوطن العربي".

وأعرب عن سعادته الشديدة بالإحصائيات ونتائج المشاهدات في الدول العربية، معقباً: "المسلسل المصري رقم واحد في الخليج، على الرغم من وجود دراما خليجية لها كل الاحترام والتقدير، ويكون رقم واحد في الشام ولبنان وسوريا والأردن، على الرغم من وجود دراما لبنانية ناجحة ولها كل الاحترام".

وتابع: "وجودنا في المقدمة نجاح وإنجاز أعتبره نجاح لبلدي قبل أن يكون نجاح شخصي".