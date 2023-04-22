السبت 22 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بين ركوب الخيل والدراجات.. إقبال كبير للمواطنين على القناطر الخيرية (صور)

القناطر الخيرية
القناطر الخيرية

شهدت مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، مع ثاني أيام عيد الفطر، توافدا كبيراً من المواطنين؛ للاستمتاع بأجواء العيد مع إطلالة على شاطئ نهر النيل وحدائقها الخضراء الممتدة لآلاف الأفدنة.

وتنوعت وسائل الاحتفال بالعيد، حيث أقبل الأطفال على ملاهي الحدائق العامة، إضافة إلى ركوب الخيل واستئجار الدراجات الهوائية والنارية أعلى كوبري محمد علي التاريخي والمطل على القناطر. 

كما تواجدت بكثرة عربات المأكولات والحلوى والمثلجات على كورنيش النيل، حيث يفضل البعض تناول حلوى«الزلابيا» التي يتم صناعتها في الوقت والحال وأيضا عربات الآيس كريم والعصائر والفشار.

ويفضل البعض التقاط صور تذكارية لتوثيق فرحة ثاني أيام عيد الفطر بجانب المباني التاريخية بالقناطر، وبجانب أيضا المناظر الطبيعية من الخضرة والمياه وغروب الشمس لذا ينتشر المصورين الفوتوغرافي بكثرة لالتقاط الصور للراغبين. 

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