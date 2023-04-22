"الأرصاد" تكشف لـ"الدستور" عن حالة الطقس غدًا الأحد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ثالث أيام عيد الفطر المبارك الموافق الأحد، حيث سيكون الجو مائل للبرودة صباحًا، مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" موضحة: "سيكون الطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد"، لافتًة إلى أن حالة الطقس ليلًا سيكون مائل للبرودة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "سيكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على عدد من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال سيناء وشمال الصعيد"، موجهة النصيحة للسائقين بتوخي الحذر في الصباح الباكر وعدم التهور والسرعة، وعلى المسافرين تهدئة السرعة، والابتعاد عن السفر في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "إنه سيكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وخليج السويس بنسبة حدوث 20% تقريبًا على فترات متقطعة، وسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث 30% على فترات متقطعة".

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد

القاهرة العظمى 29، الصغرى 17.

العاصمة الإدارية العظمى 29، الصغرى 16.

6 أكتوبر العظمى 29، الصغرى 17.

بنها العظمى 29، الصغرى 16.

دمنهور العظمى 28، الصغرى 16.

وادي النطرون العظمى 29، الصغرى 16.

كفر الشيخ العظمى 28، الصغرى 16.

المنصورة العظمى 28، الصغرى 16.

الزقازيق العظمى 29، الصغرى 17.

شبين الكوم العظمى 29، الصغرى 17.

طنطا العظمى 28، الصغرى 17.

دمياط العظمى 23، الصغرى 16.

بورسعيد العظمى 23، الصغرى 16.

الإسماعيلية العظمى 30، الصغرى 16.

السويس العظمى 31، الصغرى 17.

العريش العظمى 24، الصغرى 12.

رفح العظمى 24، الصغرى 13.

رأس سدر العظمى 28، الصغرى 15.

نخل العظمى 28، الصغرى 11.

كاترين العظمى 25، الصغرى 8.

الطور العظمى 29، الصغرى 20.

طابا العظمى 28، الصغرى 20.

شرم الشيخ العظمى 30، الصغرى 19.

الإسكندرية العظمى 25، الصغرى 16.