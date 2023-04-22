السبت 22 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات "العيد أحلى" بمركز شباب سيوة (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

انطلقت اليوم السبت، فعاليات مبادرة “العيد أحلى بمراكز الشباب” بمركز شباب سيوة بحضور محمد بكر يوسف رئيس مجلس مدينة سيوة وخليل خليفة مدير إدارة شباب سيوة وأحمد باغي سكرتير المجلس وأحمد يوسف منصور رئيس مجلس إدارة المركز.

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جاء ذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، والدكتور وليد رفاعي مدير عام الشباب والرياضة بمطروح  احتفالا بعيد الفطر المبارك وفي إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب وفقاً لاستراتيجية الوزارة وتحقيقاً لأهدافها نحو مجتمع متكامل.

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تضمنت فعاليات المبادرة بمركز شباب سيوة تنفيذ يومًا ترفيهيًا للأهالي القاطنين بالقرى الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب  و التى تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور وتتنوع بين ألعاب رياضية وأنشطة ترفيهية وهدايا للمشاركين. 

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يذكر أن تأتي مبادرة “العيد أحلى بمراكز الشباب” تأكيداً على عدم اقتصار دور مراكز الشباب على ممارسة الرياضة فقط بل جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفعاليات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والترويحية والخدمية والتي تناسب كافة الأعمار ومختلف الفئات.

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وتنطلق المبادرة للعام الثاني على التوالي بعد نجاح كبير شهدت فيه مراكز الشباب بجميع محافظات مصر، إقبالاً كبيراً من الجمهور خلال فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد الأضحى في العام الماضي، تأكيداً على استمرار وزارة الشباب والرياضة في تطوير أداء المراكز سواء في البنية التحتية والتطوير الإنشائي وتطوير البرامج والأنشطة بهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة القادرة على بناء الجمهورية الجديدة.

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احتفالا بعيد الفطر المبارك البرامج والأنشطة الهيئات الشبابية العيد احلي بمراكز الشباب عيد الفطر المبارك سيوة مركز شباب سيوة

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