"قادرون باختلاف" يشاركون فرحة العيد بمراكز شباب كفر الشيخ

ضمن فعاليات "العيد أحلى"..

شارك أبناء القادرون باختلاف فرحة العيد بمركز شباب قلين بمحافظة كفر الشيخ، ضمن فعاليات «مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب» فيما تواصل مراكز شباب كفر الشيخ تقديم البرامج والفعاليات الترفيهية ونجحت مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب فى محافظة كفر الشيخ فى تحقيق هدفها بجذب جميع الفئات العمرية لقضاء اليوم الأول من إجازة عيد الفطر المبارك، وإدخال البهجة والسعادة على نفوس الأطفال والأهالي في قرى ومدن المحافظة وتستمر لليوم الثاني على التوالي في فتح أبوابها بالمجان لروادها بتوجيهات، ورعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز شباب المحافظة بالقرى والمدن استقبلت ما يزيد علي 60 ألف مواطن وفق المؤشرات الأولية ما بين إستقبال 20 ساحة مركز شباب ونادى لإقامة صلاة العيد ومترددين على مراكز الشباب على مدار اليوم، وهو العدد الذى فاق المستهدف من اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك، مؤكداً أن ذلك يعد نجاحا كبيراً للمبادرة التى تهدف إلى تحقيق استراتيجية الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الشخصية المصرية.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة تحظى بخطة تطوير وتحديث للبنية التحتية لمراكز الشباب والأندية، تضمنت إضافة العديد من الملاعب والصالات الرياضية الجديدة وانشاء مراكز شباب جديدة ببعض القرى وإحلال وتجديد بعضها ضمن الخطة الإضافية، فضلاً عن المراكز التى أنشئت ضمن «المبادرة الرئاسية حياة كريمة» فى مرحلتها الأولى بقرى مطوبس، لتقديم الخدمات الرياضية والتثقيفية وغيرها فى أفضل صورة ممكنة وتصبح عنصر جذب للنشء والشباب.

تستمر المبادرة بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، متابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات وحسن الدسوقى المنسق الإعلامي ورشا محيى الدين مدير المركز الإعلامي بالمديرية وفريق عمل المديرية، لوزة البيلى بالعلاقات العامة من أرض الملعب والمنسقين الإعلاميين ومشرفى خدمات الشباب بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب، على مدار أيام العيد لتقديم الخدمات الترفيهية والرياضية للنشء والشباب من خلال الهيئات الشبابية