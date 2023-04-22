السبت 22 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر صدمهما "تروسيكل" بالشرقية

مصرع شخص
مصرع شخص

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بكسور ونزيف بالمخ وجروح متفرقة في الجسم، إثر اصطدام دراجة نارية "تروسيكل" بهما بدائرة مركز شرطة أبو حماد محافظة الشرقية، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفيات الأحرار التعليمي، وأبو حماد المركزي وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أبو حماد، يفيد بوقوع حادث سير بطريق "الساحة الشعبية- السعدية" حيث اصطدم "تروسيكل" بشخصين أثناء سيرهما، مما نتج عنه وفاة شخص وإصابة آخر بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهما إلى مستشفى الأحرارالتعليمي وأبو حماد المركزي.

وأسفر الحادث عن مصرع "محمد.ع.ف" في العقد الثاني من عمره ومقيم أبو حماد وإصابة آخر باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ وكدمات متفرقة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي الأحرار التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصاب.

اصطدام دراجة نارية محافظة الشرقية مستشفيات الأحرار التعليمي

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