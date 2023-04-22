السبت 22 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"إيجيبت توداي": دراما المتحدة تغرد منفردة بباقة درامية متنوعة

الشركة المتحدة
الشركة المتحدة

سلطت مجلة "إيجيب توداي"، الضوء على الأعمال الدرامية للشركة المتحدة والتي تم عرضها في موسم شهر رمضان، لافتة إلى أن الشركة قدمت وجبة درامية متنوعة تفوقت على الدراما الأخرى في الدول العربية.

وأوضحت المجلة أن الأعمال التي قدمتها الشركة مثل "سره الباتع أو جعفر العمدة أو الكتيبة 101 ، أو رسالة الأمام، أو ضرب نار"، شهدوا مشاهدات عالية في العالم لاسيما لكل متحدثي اللغة العربية، بالإضافة إلى مسلسل "الكبير أوي" للنجم أحمد مكي، والصفارة للنجم أحمد أمين.

ووفقا للمجلة، استطاع صناع مسلسلات "عملة نادرة، وحضرة العمدة، وتحت الوصاية"، كسر حاجز الصمت الذى فرض على بعض الأعمال الدرامية سابقا، مما دعا عدد من نواب البرلمان لتقديم طلبات منفصلة لرئيس مجلس النواب ووزير العدل لبحث تأثير قانون يقول منتقدوه إنه يستهدف النساء بشكل غير عادل ويضر بالأسرة.

وفقًا لقانون الوصاية المصري عند وفاة الأب، فإن الوصاية القانونية على أي من أبنائه دون سن 18 عامًا وميراثهم يعود لجدهم من الأب أو إلى ولي أمر يرشحه الأب، مما يترك الأم بلا رأي.

وفي المسلسل، تكتشف البطلة، التي تلعب دورها منى زكي، أنها لم تعد تتحكم في قارب صيد زوجها - مصدر دخلها الوحيد - مما جعلها تكافح لدفع الإيجار، وأن  القانون يمنح والد زوجها الحق في إخراج أطفالها من المدرسة دون إذنها.

هذا، ووصفت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليومية مسلسل "تحت الوصاية" بأنه الدراما التليفزيونية التي أثارت دعوات لإصلاح قانون الوصاية في مصر.

بالإضافة إلى ذلك سلطت المجلة الضوء على مسلسل "عملة نادرة"، والتي قدمت فيه الفنانة نيللي كريم شخصية المرأة القوية التي تحاول الحفاظ على ميراثها وميراث ابنها، وترفض حرمانها من توريث الأرض.

كما سلطت المجلة الضوء على مسلسل الكتيبة 101، الذي يسرد بطولات القوات المسلحة المصرية ضد الجماعات الإرهابية في شمال سيناء، والقضاء على التطرف كما يكشف تفاصيل عن الهجوم الغادر على الكتيبة 101، بالإضافة إلى تسليطها الضوء على مسلسل "رسالة الإمام"، بطولة خالد النبوي، الذي يتناول سيرة الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر.

أيجيب تودي الدول العربية الأعمال الدرامية للشركة المتحدة الدراما ضرب نار رسالة الإمام

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