السبت 22 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الأوكرانى يوقع على قانون عدم استخدام المصطلحات الروسية

زيلينسكي
زيلينسكي

وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على قانون يحظر التسميات المرتبطة بروسيا والاتحاد السوفيتي للمواقع الجغرافية.

 

وينص القانون على حظر ما يوصف بـ"الترويج للسياسة الامبريالية الروسية في أوكرانيا والتخلص من الاستعمار في التسميات الجغرافية".

 

ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من تأريخ نشره رسميا، ثم سيتعين على أجهزة السلطة الأوكرانية التخلص من "رموز العالم الروسي"، ما يشمل إزالة النصب التذكارية والتماثيل والرموز المرتبطة بروسيا، وتغيير أسماء الشوارع ومختلف المواقع.

 

وسيتم أيضا تغيير أسماء المدن والمراكز الأهلية المرتبطة بـ"السياسة الامبريالية الروسية" والشخصيات التاريخية والثقافية والاجتماعية على صلة بها، أو تلك التي "لا تتماشى مع معايير اللغة الأوكرانية".

روسيا أوكرانيا زلينسكي رئيس قانون

الأكثر قراءة

الحلقة 10 مسلسل حرب|الرائد عمر يكشف خطة "ماسبيرو" ويوجه القوات لإحباطها

مقاتلات يابانية ترافق قاذفتين تابعتين لسلاح الجو الصينى فوق بحر الصين الشرقى

طريق الأهلى.. الترجى التونسى يضع قدما فى نصف النهائى بفوز مستحق على شبيبة القبائل

توقيت صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في المنيا

محادثات بين طوكيو وسول حول تصدير المواد الاستراتيجية

"الصحة" توجه نصيحة لمرضى السكر لتناول كحك العيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

يُسرا.. فوق مُستوى التصنيف

صفاء النجار

العيد.. عودة الربيع والحياة

وائل لطفي

أسرة واحدة

ماجد حبته

نيكاراجوا تتمسك بسيادتها

مؤمن المحمدي

أحمد أمين توفيق

محمد عبدالعزيز

بقى معنا من رمضان

ماجد حبته

عيد مختلف فى الهند!

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «1-2»

صور

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

صلاة عيد الفطر المبارك بمراكز الشباب

فرحة الأطفال أول أيام عيد الفطر المبارك

محطة تل أبيب

المزيد

الأقصى وانتهاكات الاحتلال بالقدس فى خطبة صلاة عيد الفطر بالأردن

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 فلسطينيًا من الضفة بينهم صحفى

وزير فلسطينى: انتهاكات الاحتلال بالقدس أخذت منحى تصاعديًا خطيرًا