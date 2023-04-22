الرئيس الأوكرانى يوقع على قانون عدم استخدام المصطلحات الروسية

وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على قانون يحظر التسميات المرتبطة بروسيا والاتحاد السوفيتي للمواقع الجغرافية.

وينص القانون على حظر ما يوصف بـ"الترويج للسياسة الامبريالية الروسية في أوكرانيا والتخلص من الاستعمار في التسميات الجغرافية".

ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من تأريخ نشره رسميا، ثم سيتعين على أجهزة السلطة الأوكرانية التخلص من "رموز العالم الروسي"، ما يشمل إزالة النصب التذكارية والتماثيل والرموز المرتبطة بروسيا، وتغيير أسماء الشوارع ومختلف المواقع.

وسيتم أيضا تغيير أسماء المدن والمراكز الأهلية المرتبطة بـ"السياسة الامبريالية الروسية" والشخصيات التاريخية والثقافية والاجتماعية على صلة بها، أو تلك التي "لا تتماشى مع معايير اللغة الأوكرانية".