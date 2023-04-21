"كشف مستعجل" الحلقة 15.. اللقاء الأول بين يوسف ووالده وعودة الذاكرة للأول

قرر سهام (محمد عبد الرحمن) مساعدة يوسف (مصطفى خاطر) لاستعادة ذاكرته من خلال إحضار والدته لها والتي كانت تظن أنه قد فارق الحياة منذ أكثر من 6 سنوات، في الحلقة الخامسة عشر من مسلسل كشف مستعجل للفنان مصطفى خاطر والفنان محمد عبد الرحمن.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 15

وبمجرد رؤية يوسف لوالدته تبادلا الأحضان وروت والدة يوسف له كافة التفاصيل الماضية وما حدث له منذ وفاة زوجته نرمين في حادث سيارة ومنذ ذلك الوقت وقد انقلب حاله تمامًا، وبعد سرد العديد من التفاصيل بدأ يوسف في استعادة ذاكرته بالتدريج حتى تذكر كل شئ مضى.

وطلب يوسف من والدته أنه تذهب لشقة الاسكندريه وتقطع التواصل والاتصال مع أي شخص لحين أن يقوم هو بالاتصال بها بعد إنهاء بعض التفاصيل، وبالفعل نفذت كل ما طلبه منها يوسف، ليبدأ يوسف بعدها في تصفية كافة الحسابات مع مودي وغيره من المجرمين.

مسلسل كشف مستعجل

واقتحم مودي الجزاز سيارة الدكتور سهام وطلب منه إحضار الفلاشا والا سوف يقتله هو وأسرته، وروى له تفاصيل الإتفاق بينه وبين يوسف لقتله، ليكتشف سهام أن يوسف كان يقوم بحمايته من القتل، وسرعان ما يقوم سهام بسرد كافة التفاصيل التي حدثت معه من البداية مع يوسف لكي يصلح العلاقة بينهم وعندما طلبت لي لي إبلاغ الشرطة رفض سهام خاصة وأنه أدرك أن يوسف كان يقوم بحمايته.

وبمجرد أن عادت الذاكرة ليوسف استرد الفلاشا من أمجد التي كان يخفيها معه من قبل، وطلب من سهام تسليم تلك الفلاشا للشرطة، وفي ذلك الوقت اقتحم مودي الشقة عليهم وتبادلا إطلاق النار وقام يوسف بقتل مودي وأصيب الأول بطلقة دخل على إثرها المستشفى.

كشف مستعجل

وقرر سهام مساعدة يوسف داخل المستشفى من خلال إعطائه برشام يجعل قلبه يتوقف مؤقت ليظن الأطباء أنه قد فارق الحياة، وبالفعل نجحت خطتهم لهروب يوسف وتم القبض على عماد الشقنقيري.

يشارك في مسلسل “كشف مستعجل” عدد من النجوم منهم مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين، وضيوف شرف كلا من محمد لطفي ومحمد علي رزق وليلى عز العرب، والمسلسل من تأليف إيهاب، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويعد المسلسل أول أعمال منصة watch it الأصلية لشهر رمضان.