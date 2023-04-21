السبت 22 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل كشف مستعجل

"كشف مستعجل" الحلقة 15.. "أمجد" يتورط في جرائم يوسف وسهام

مسلسل كشف مستعجل
مسلسل كشف مستعجل

تضع الظروف كل من الدكتور سهام عز الرجال (محمد عبد الرحمن) ويوسف (مصطفى خاطر) في بعض المواقف الغير متوقعة والتي تجبرهم على استكمال جرائمهم وكان آخرها التخلص من جثة فريال الكاشف بعد أن ظن الدكتور سهام أن زوجته لي لي (إلهام وجدي) هي من قامت بقتلها في الحلقة 15 من مسلسل “كشف مستعجل” للفنان مصطفى خاطر والفنان محمد عبد الرحمن.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 15

وقرر كل من “يوسف” و"سهام" الاستعانة بالمخرج أمجد لاستكمال سلسلة جرائمهم، وقاموا بفك أسره، وطلب “سهام” منه حمل جثة فريال الكاشف ويقوم هو بالتخلص منها.

ولم يكتف سهام بذلك بل قام بتصوير “أمجد” وهو يحمل جثة “فريال” ويلقي بها في إحدى صناديق القمامة للتخلص منها وتوريط أمجد معهم وعدم الاعتراف عليهم بأي شكل من الأشكال.

مسلسل كشف مستعجل

وحاول يوسف أن يمنع سهام من ارتكاب الجريمة، إلا أنه رفض وقرر أن يترك أمجد في الشارع ويذهب هو بالسيارة ومعه يوسف ويترك أمجد وحيدا.

كشف مستعجل 

ويعرض مسلسل “كشف مستعجل” على قناة “الحياة” الفضائية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وعلى قناة “دي إم سي” في تمام الساعة الحادية عشر والنصف تم عرضه على منصة watch it في النصف الأول من الشهر الكريم.

يشارك في مسلسل “كشف مستعجل” عدد من النجوم منهم مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين، وضيوف شرف كلا من محمد لطفي ومحمد علي رزق وليلى عز العرب، والمسلسل من تأليف إيهاب، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويعد المسلسل أول أعمال منصة watch it الأصلية لشهر رمضان.

وتدور أحداث مسلسل “كشف مستعجل” في إطار لايت كوميدي،  حول عدد من جرائم القتل التي يتورط بها "الشيف يوسف" برعاية مودي الجزاز (مصطفى خاطر)، ويورط معه الدكتور النفسي سهام عز الرجال (محمد عبدالرحمن توتة) بعد أن يخطب شقيقته عاليا ويعيش سهام في مأساة مع زوجته لي مدربة الكيك بوكس، بسبب قوتها وسيطرتها عليه.

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