إقبال كبير على الممشى السياحي ببني سويف بأول أيام عيد الفطر

واصل أهالي محافظة بني سويف، الاحتفال بالممشى السياحي بكورنيش النيل والذي شهد إقبالا كبيرا من المواطنين في أول أيام عيد الفطر المبارك.

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مسؤولي الكورنيش بإتاحته "منذ الصباح الباكر" للمواطنين، والعمل على توفير كافة التسهيلات.

وتعتبر أهم مشاهد البهجة التي تم رصدها صباحا ومساءً والتي تم توفيرها بالمجان، تنظيم مسابقات وهدايا للأطفال ومسابقات الرسم بالألوان الطبيعية للأطفال، وقدمت فرقة فنون شعبية 10 فقرات متنوعة، وفقرة التنورة الراقصة، وشخصيات العرائس الكرتونية 9 شخصيات.

وسادت الأجواء الاحتفالية والكرنفالية بمنطقة الممشى السياحي التي استمتع بها الجميع خاصة الأطفال، حيث تم إتاحة 5 آلاف بالونة كهدية للأطفال والمهرجين وألعاب الليزر، وباند دي جي أغاني الأطفال والعيد.

ورحبت إدارة الكورنيش بالمواطنين من المحافظة ومحافظات مصر ، للاستمتاع بالفعاليات الرائعة مجانا، خاصة وأن منطقة الممشى السياحي تعد حاليًا من أجمل المناطق السياحية التي يتوافد عليها المواطنون والسياح والزوار من أبناء محافظات مصر والأجانب

وأهابت إدارة الكورنيش بالالتزام بلوائح دخول الممشى، وعدم مخالفتها للحفاظ على المكونات الترفيهية بالمنطقة وتفاديا لتطبيق الغرامات المقررة على المخالف

يذكر أن الممشى السياحي للكورنيش بات متنفساً حضاريًا ومقصدًا سياحيًا يقبل عليه أهالي وأبناء المحافظة للاستمتاع بالجو الرائع والمناظر الخلابة للنيل ليلًا، بعد تطويره، إذ يعد أحد أهم المشروعات التي استهدفت تحسين جودة حياة المواطنين، ليكون متنفسًا حضاريًا وترفيهيا لأهالي المحافظة، بطول 1.5كم، حيث يتضمن الكورنيش العلوي والممشى السفلي وجراج بطاقة استيعابية يستوعب أكثر من 90 سيارة.

وأدى أهالي محافظة بني سويف صلاة عيد الفطر المبارك صباح اليوم بالمساجد وساحات بمراكز الشباب والمدارس والجمعيات الزراعية في أجواء بهجة وسعادة بعد توفير كافة التسهيلات لأداء صلاة عيد الفطر.