الوصل الإماراتى يستضيف تجهيزات جماهير الزمالك لدخلة مباراة السوبر

قرر نادي الوصل الإماراتي استقبال رابطة مشجعي نادي الزمالك في الإمارات خلال الأيام المقبلة لتجهيزهم لرابطة مشجعي الفريق في الإمارات قبل مباراة السوبر أمام الأهلي.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي يوم 5 مايو المقبل في لقاء السوبر المصري بالإمارات، واستقر مسئولو الزمالك على السفر إلى الإمارات يوم 2 مايو المقبل.

وتعقد رابطة مشجعي الزمالك في الإمارات أكثر من جلسة في الأيام المقبلة للتحضير للدخلة التي سيظهرون بها في مباراة السوبر والتي تحظى بمتابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.

وقامت رابطة مشجعي الزمالك بالإمارات بعمل دخلة خاصة لمحمود عبدالرازق شيكابالا نجم الأبيض في مباراة السوبر الأخيرة والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

وتنوي رابطة مشجعي الزمالك في المباراة المقبلة بتجهيز دخلة للفريق في تلك المواجهة لدعم ومساندة اللاعبين.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 26 أبريل الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري في مواجهة قوية وصعبة بين الفريقين ويحتاج الأبيض فيها لتحقيق الانتصار في تلك المواجهة.