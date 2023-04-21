مواعيد المباريات المؤجلة في الدوري ومواجهات ربع نهائي كأس الرابطة

تقام يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 4 مباريات من مؤجلات الدوري الممتاز البالغ عددها 12 مباراة منها مباراتين يوم الثلاثاء 25 أبريل الجاري الأولى بين البنك الأهلي والمصري في السادسة مساء باستاد برج العرب بالإسكندرية وهى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين ..والمباراة الثانية بين فيوتشر والداخلية في الثامنة والنصف مساء باستاد السلام وهى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني والعشرين.

ويوم الأربعاء 26 أبريل الجاري يلتقي طلائع الجيش مع غزل المحلة في السادسة مساء بملعب جهاز الرياضة العسكري في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين كما يلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا في الثامنة والنصف مساء باستاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع عشر.

وبعد انتهاء هذه المباريات ستتبقى 7 مباريات مؤجلة منها 5 مباريات للأهلي مع حرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش وفيوتشر.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة أيام 28 و29 و30 أبريل الجاري على النحوالتالي:

الجمعة 28 أبريل

الاتحاد السكندري × انبي في السابعة مساء باستاد الإسكندرية .

السبت 29 أبريل

المصري × الإسماعيلي في السابعة مساء باستاد برج العرب بالإسكندرية .

الأحد 30 أبريل

البنك الأهلي × سيراميكا كليوباترا في الساسة والنصف مساء باستاد القاهرة .

حرس الحدود × فيوتشر في التاسعة مساء باستاد الحدود بالإسكندرية.