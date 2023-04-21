الجمعة 21 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد المباريات المؤجلة في الدوري ومواجهات ربع نهائي كأس الرابطة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

تقام يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 4 مباريات من مؤجلات الدوري الممتاز البالغ عددها 12 مباراة منها مباراتين يوم الثلاثاء 25 أبريل الجاري الأولى بين البنك الأهلي والمصري  في السادسة مساء باستاد برج العرب بالإسكندرية وهى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين ..والمباراة الثانية بين فيوتشر والداخلية في الثامنة والنصف مساء باستاد السلام وهى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني والعشرين.

ويوم الأربعاء 26 أبريل الجاري يلتقي طلائع الجيش مع غزل المحلة في السادسة مساء بملعب جهاز الرياضة العسكري في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين كما يلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا في الثامنة والنصف مساء باستاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع عشر.

وبعد انتهاء هذه المباريات ستتبقى 7 مباريات مؤجلة منها 5 مباريات للأهلي مع حرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش وفيوتشر.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة أيام 28 و29 و30 أبريل الجاري على النحوالتالي:

الجمعة 28 أبريل

الاتحاد السكندري × انبي في السابعة مساء باستاد الإسكندرية .

السبت 29 أبريل 

المصري × الإسماعيلي  في السابعة مساء باستاد برج العرب بالإسكندرية .

الأحد 30 أبريل

البنك الأهلي × سيراميكا كليوباترا في الساسة والنصف مساء باستاد القاهرة .

حرس الحدود × فيوتشر في التاسعة مساء باستاد الحدود بالإسكندرية.

 

الدوري المصري الممتاز كأس رابطة الأندية المحترفة الزمالك غزل المحله المصرى

الأكثر قراءة

توقيت صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في المنيا

توقيت صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة سوهاج

محافظ سوهاج يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

أوسوريو يوجّه رسالة شديدة اللهجة للاعبى الزمالك.. والسبب "عيد الفطر"

أفلام أجنبية تنافس في شباك التذاكر بموسم عيد الفطر المبارك

تأكد غياب محمد عبدالشافى عن الزمالك فى مباراة السوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

بقى معنا من رمضان

ماجد حبته

عيد مختلف فى الهند!

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «1-2»

محمد المعتصم

نجوم الصف «الأجمل».. «٢- ٢»

حسين دعسة

رحيل المؤرخ "سلمى الجيوسى".. نجاة بطعم "العودة من النبع الحالم"

عبد الرحيم طايع

ياسر عِزَّت.. المُدَجَّج بأسلحة الفن!

مدحت بشاى

العبودية مِن المُبَشِّرات لِغدٍ بَائِس لهم

ماجد حبته

الأهم من اعتقال 14 ألفًا

صور

صلاة عيد الفطر في الجامع الأزهر "من كل بقاع الدنيا"

صلاة عيد الفطر من الجامع الأزهر

مد إيدك.. خدلك كحكة

محطة تل أبيب

المزيد

الأقصى وانتهاكات الاحتلال بالقدس فى خطبة صلاة عيد الفطر بالأردن

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 فلسطينيًا من الضفة بينهم صحفى

وزير فلسطينى: انتهاكات الاحتلال بالقدس أخذت منحى تصاعديًا خطيرًا