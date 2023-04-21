أوسوريو يوجّه رسالة شديدة اللهجة للاعبى الزمالك.. والسبب "عيد الفطر"

وجه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك رسالة إلى لاعبيه خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وطلب أوسوريو بإعادة وزن اللاعب بعد إجازة عيد الفطر للتأكد من عدم إفراط أي منهم في تناول المأكولات في إجازة العيد وهدد بفرض عقوبة على أي لاعب حال زيادة وزنه في الإجازة.

كما وجه مسئولو الزمالك رسالة للاعبي الفريق بضرورة الابتعاد عن التواجد في السهرات والحفلات خلال إجازة عيد الفطر للحفاظ على تركيزهم خاصة أن الفريق يمر بفترة صعبة في الوقت الحالي وضرورة الحفاظ على تركيز الجميع من أجل استعادة النتائج الإيجابية.

كما يرى مسئولو الزمالك أن تواجد اللاعبين في أي سهرات سيتسبب في انتقادات بشكل كبير من جانب الجماهير لهم لذلك يرغبون في غلق الباب بشكل نهائي على هذا الأمر.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق سيراميكا كليوباترا يوم 26 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري في مواجهة قوية وصعبة.